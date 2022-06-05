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Объявлена главная жертва "квазидефолта" России - РИА Новости, 05.06.2022
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Объявлена главная жертва "квазидефолта" России
Объявлена главная жертва "квазидефолта" России - РИА Новости, 05.06.2022
Объявлена главная жертва "квазидефолта" России
При объявлении "квазидефолта" России пострадают те, кто дали деньги в долг, — кредиторы, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T01:15
2022-06-05T10:55
экономика
россия
михаил коган
высшая школа управления финансами (вшуф)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. При объявлении "квазидефолта" России пострадают те, кто дали деньги в долг, — кредиторы, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Оснований для того, чтобы Россия объявила дефолт, нет — дела в ее экономике обстоят далеко не так плохо, а средства на выплаты по внешнему долгу есть. Единственная причина, по которой его могут нам объявить, — политическая, считает Коган.Он пояснил, что к дефолту компаний обычно ведет превышение обязательств над объемом основных фондов и выручки. У государств в целом ситуация похожа, однако к сегодняшним российским реалиям она не имеет никакого отношения. Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга незначителен.Но даже если такое случится, кредиторам придется вести переговоры о реструктуризации долга. Как правило, шанс получить все 100 процентов “тела долга” невелик. Так, в 1998 году реструктуризация долга России по ГКО-ОФЗ коснулась лишь 70 процентов от тела долга.
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экономика, россия, михаил коган, высшая школа управления финансами (вшуф)
01:15 05.06.2022 (обновлено: 10:55 05.06.2022)
 
Объявлена главная жертва "квазидефолта" России

Аналитик Коган: при объявлении “квазидефолта” России в первую очередь пострадают кредиторы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. При объявлении "квазидефолта" России пострадают те, кто дали деньги в долг, — кредиторы, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Оснований для того, чтобы Россия объявила дефолт, нет — дела в ее экономике обстоят далеко не так плохо, а средства на выплаты по внешнему долгу есть. Единственная причина, по которой его могут нам объявить, — политическая, считает Коган.
Он пояснил, что к дефолту компаний обычно ведет превышение обязательств над объемом основных фондов и выручки. У государств в целом ситуация похожа, однако к сегодняшним российским реалиям она не имеет никакого отношения. Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга незначителен.
“Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами”, — убежден Коган.
Но даже если такое случится, кредиторам придется вести переговоры о реструктуризации долга. Как правило, шанс получить все 100 процентов “тела долга” невелик. Так, в 1998 году реструктуризация долга России по ГКО-ОФЗ коснулась лишь 70 процентов от тела долга.
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ЭкономикаРоссияМихаил КоганВысшая школа управления финансами (ВШУФ)
 
 
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