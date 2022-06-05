https://ria.ru/20220605/defolt-1793068631.html

Объявлена главная жертва "квазидефолта" России

Объявлена главная жертва "квазидефолта" России - РИА Новости, 05.06.2022

Объявлена главная жертва "квазидефолта" России

При объявлении "квазидефолта" России пострадают те, кто дали деньги в долг, — кредиторы, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T01:15

2022-06-05T01:15

2022-06-05T10:55

экономика

россия

михаил коган

высшая школа управления финансами (вшуф)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. При объявлении "квазидефолта" России пострадают те, кто дали деньги в долг, — кредиторы, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Оснований для того, чтобы Россия объявила дефолт, нет — дела в ее экономике обстоят далеко не так плохо, а средства на выплаты по внешнему долгу есть. Единственная причина, по которой его могут нам объявить, — политическая, считает Коган.Он пояснил, что к дефолту компаний обычно ведет превышение обязательств над объемом основных фондов и выручки. У государств в целом ситуация похожа, однако к сегодняшним российским реалиям она не имеет никакого отношения. Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга незначителен.Но даже если такое случится, кредиторам придется вести переговоры о реструктуризации долга. Как правило, шанс получить все 100 процентов “тела долга” невелик. Так, в 1998 году реструктуризация долга России по ГКО-ОФЗ коснулась лишь 70 процентов от тела долга.

https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

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экономика, россия, михаил коган, высшая школа управления финансами (вшуф)