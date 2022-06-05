https://ria.ru/20220605/chereshnya-1793065640.html

Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать

Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать - РИА Новости, 05.06.2022

Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать

Российская черешня, которая начала поступать в магазины, безопасна для здоровья, за исключением тех случаев, когда на плодах есть особые пятна, считает агроном... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T02:15

2022-06-05T02:15

2022-06-05T13:20

общество

россия

еда

питание

здоровье

михаил воробьев (агроном)

черешня

ягоды

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российская черешня, которая начала поступать в магазины, безопасна для здоровья, за исключением тех случаев, когда на плодах есть особые пятна, считает агроном Михаил Воробьев. В интервью радио Sputnik он уточнил, на что обращать внимание.Черешня ранних сортов уже появилась в продаже, пока ее привозят из Краснодарского края, но скоро она начнет созревать и в Подмосковье, отметил Воробьев. Покупая этот продукт, не стоит забывать, что для защиты урожая от вредителей фермеры могут обрабатывать плодовые деревья ядохимикатами, добавил агроном. Он посоветовал при выборе черешни проверять, нет ли "белесого налета" в ложбинках около плодоножек.Агроном не рекомендует покупать черешню с белесыми пятнами, поскольку она может оказаться вредной для здоровья. По его словам, неприятные ощущения во рту, возникающие во время еды, тоже могут сигнализировать о плохом качестве плодов."Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение — это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться", — предупредил Воробьев.

https://ria.ru/20220506/klubnika-1787111424.html

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общество, россия, еда, питание, здоровье, михаил воробьев (агроном), черешня, ягоды