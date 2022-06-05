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Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать - РИА Новости, 05.06.2022
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Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать
Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать - РИА Новости, 05.06.2022
Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать
Российская черешня, которая начала поступать в магазины, безопасна для здоровья, за исключением тех случаев, когда на плодах есть особые пятна, считает агроном... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T02:15
2022-06-05T13:20
общество
россия
еда
питание
здоровье
михаил воробьев (агроном)
черешня
ягоды
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российская черешня, которая начала поступать в магазины, безопасна для здоровья, за исключением тех случаев, когда на плодах есть особые пятна, считает агроном Михаил Воробьев. В интервью радио Sputnik он уточнил, на что обращать внимание.Черешня ранних сортов уже появилась в продаже, пока ее привозят из Краснодарского края, но скоро она начнет созревать и в Подмосковье, отметил Воробьев. Покупая этот продукт, не стоит забывать, что для защиты урожая от вредителей фермеры могут обрабатывать плодовые деревья ядохимикатами, добавил агроном. Он посоветовал при выборе черешни проверять, нет ли "белесого налета" в ложбинках около плодоножек.Агроном не рекомендует покупать черешню с белесыми пятнами, поскольку она может оказаться вредной для здоровья. По его словам, неприятные ощущения во рту, возникающие во время еды, тоже могут сигнализировать о плохом качестве плодов."Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение — это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться", — предупредил Воробьев.
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общество, россия, еда, питание, здоровье, михаил воробьев (агроном), черешня, ягоды
02:15 05.06.2022 (обновлено: 13:20 05.06.2022)
 
Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать

Агроном Воробьев: российская черешня безопасна для здоровья, если на ней нет белесых пятен

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯщик с черешней
Ящик с черешней - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ящик с черешней. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российская черешня, которая начала поступать в магазины, безопасна для здоровья, за исключением тех случаев, когда на плодах есть особые пятна, считает агроном Михаил Воробьев. В интервью радио Sputnik он уточнил, на что обращать внимание.
Черешня ранних сортов уже появилась в продаже, пока ее привозят из Краснодарского края, но скоро она начнет созревать и в Подмосковье, отметил Воробьев. Покупая этот продукт, не стоит забывать, что для защиты урожая от вредителей фермеры могут обрабатывать плодовые деревья ядохимикатами, добавил агроном. Он посоветовал при выборе черешни проверять, нет ли "белесого налета" в ложбинках около плодоножек.
"В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет. С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения", — объяснил Воробьев.
Агроном не рекомендует покупать черешню с белесыми пятнами, поскольку она может оказаться вредной для здоровья. По его словам, неприятные ощущения во рту, возникающие во время еды, тоже могут сигнализировать о плохом качестве плодов.
"Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение — это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться", — предупредил Воробьев.
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ОбществоРоссияЕдаПитаниеЗдоровьеМихаил Воробьев (агроном)ЧерешняЯгоды
 
 
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