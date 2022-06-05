https://ria.ru/20220605/chattanuga-1793323697.html

В перестрелке в Теннесси погибли три человека, 17 ранены

В перестрелке в Теннесси погибли три человека, 17 ранены - РИА Новости, 05.06.2022

В перестрелке в Теннесси погибли три человека, 17 ранены

Три человека погибли, 17 получили ранения в перестрелке у ночного клуба в американском городе Чаттануга, штат Теннесси, сообщила шеф местной полиции Селест... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T20:12

2022-06-05T20:12

2022-06-05T20:30

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филадельфия

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Три человека погибли, 17 получили ранения в перестрелке у ночного клуба в американском городе Чаттануга, штат Теннесси, сообщила шеф местной полиции Селест Мерфи.Правоохранительные органы считают случившееся "изолированным инцидентом" и не видят "сохраняющейся угрозы общественной безопасности"."Сейчас мы можем подтвердить наличие 14 пострадавших от огнестрельного оружия, еще три человека попали под машины, которые пытались покинуть место происшествия. Подтверждены трое погибших", - сказала Мерфи журналистам.По ее словам, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбил автомобиль. Перестрелка произошла в ночь на воскресенье по местному времени рядом с одним из ночных клубов города.Накануне при похожих обстоятельствах погибли три человека и 11 получили ранения в американском городе Филадельфия, где, по данным полиции, несколько вооруженных лиц открыли огонь по толпе.

https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html

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в мире, филадельфия