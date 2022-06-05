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Эксперт рассказал о "бомбе", заложенной в отношения Китая и США
Эксперт рассказал о "бомбе", заложенной в отношения Китая и США - РИА Новости, 05.06.2022
Эксперт рассказал о "бомбе", заложенной в отношения Китая и США
Несмотря на то, что Китай и США конкурируют во многих сферах, их взаимозависимость очень сильна. Поэтому страны будут всеми силами избегать серьезных конфликтов РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T02:20
2022-06-05T02:20
2022-06-05T02:20
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сша
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владимир григорьев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Несмотря на то, что Китай и США конкурируют во многих сферах, их взаимозависимость очень сильна. Поэтому страны будут всеми силами избегать серьезных конфликтов — иначе взорвется "бомба" с тяжелыми последствиями для обеих стран, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.Так, Китай — второй по значимости после Японии инвестор в госдолг США (по состоянию на конец I квартала 2022 года, Китай держал 13,65 процентов от общего объема казначейских облигаций США, принадлежащих иностранным инвесторам), объяснил эксперт.США же, в свою очередь, — крупнейший рынок сбыта для Китая. Таким образом, причиняя вред друг другу, страны неизбежно будут видеть последствия для собственных экономик, добавил собеседник агентства.Скорее всего, Китай сможет бросить вызов США только когда Соединенные Штаты значительно ослабнут, а американцы пока стремятся провоцировать ослабление КНР только в "ползучем режиме", без резких движений, заключил Григорьев.
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в мире, китай, сша, япония, владимир григорьев, рудн
Эксперт рассказал о "бомбе", заложенной в отношения Китая и США
Эксперт Григорьев: Китай и США пытаются всеми силами избегать серьезных конфликтов