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Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике - РИА Новости, 05.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220605/baltika-1793283801.html
Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике
Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике - РИА Новости, 05.06.2022
Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике
Самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия" уничтожили цели во время тактических учений на полигонах Балтийского РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:32
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безопасность
новое оружие россии
зубр (корабль)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия" уничтожили цели во время тактических учений на полигонах Балтийского флота, сообщила пресс-служба флота.Также проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" предназначены для приема с оборудованного или необорудованного берега морских пехотинцев с техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десанта.Благодаря воздушной подушке корабль может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия — рвы и траншеи — и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.
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безопасность, зубр (корабль)
15:32 05.06.2022 (обновлено: 20:21 05.06.2022)
 
Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике

Корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия" провели стрельбы на Балтике

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМалый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков"
Малый десантный корабль на воздушной подушке Евгений Кочешков - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия" уничтожили цели во время тактических учений на полигонах Балтийского флота, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи кораблей успешно произвели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-миллиметровых автоматических установок комплекса АК-630", — уточнили в ведомстве.

Также проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.
Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" предназначены для приема с оборудованного или необорудованного берега морских пехотинцев с техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десанта.
Благодаря воздушной подушке корабль может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия — рвы и траншеи — и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.
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Новое оружие РоссииБезопасностьЗубр (корабль)
 
 
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