https://ria.ru/20220605/baltika-1793283801.html

Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике

Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике - РИА Новости, 05.06.2022

Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике

Самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия" уничтожили цели во время тактических учений на полигонах Балтийского РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:32

2022-06-05T15:32

2022-06-05T20:21

безопасность

новое оружие россии

зубр (корабль)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия" уничтожили цели во время тактических учений на полигонах Балтийского флота, сообщила пресс-служба флота.Также проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" предназначены для приема с оборудованного или необорудованного берега морских пехотинцев с техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десанта.Благодаря воздушной подушке корабль может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия — рвы и траншеи — и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.

https://ria.ru/20220518/lazer-1789180515.html

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безопасность, зубр (корабль)