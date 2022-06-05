https://ria.ru/20220605/avangard-1793252195.html
РВСН готовят к заступлению второй полк с гиперзвуковым "Авангардом"
РВСН готовят к заступлению второй полк с гиперзвуковым "Авангардом" - РИА Новости, 05.06.2022
РВСН готовят к заступлению второй полк с гиперзвуковым "Авангардом"
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) готовят к заступлению на боевое дежурство второй полк с гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", сообщил... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:54
2022-06-05T11:54
2022-06-05T11:54
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) готовят к заступлению на боевое дежурство второй полк с гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", сообщил в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев."Сейчас один полк ("Авангарда") в полном составе стоит. Второй полк готовится к заступлению на боевое дежурство. И это реальность сегодняшнего дня", - сообщил Каракаев.Он подчеркнул, что потенциальный противник не имеет на сегодня средств противодействия "Авангарду"."Они даже не могут себе представить, как по нему можно сегодня противодействовать", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220424/sarmat-1785181058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, ракетные войска стратегического назначения
РВСН готовят к заступлению второй полк с гиперзвуковым "Авангардом"
Второй полк с гиперзвуковым "Авангардом" готовится заступить на боевое дежурство