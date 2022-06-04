https://ria.ru/20220604/zelenskiy-1793074579.html

Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине

Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине - РИА Новости, 04.06.2022

Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен руководствоваться принципами человечности, чтобы достичь мирного урегулирования в стране, написала в статье для... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T05:48

2022-06-04T05:48

2022-06-04T09:29

в мире

нельсон мандела

украина

польша

россия

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793086305_0:376:2048:1528_1920x0_80_0_0_23facf140eeb9906c8c23cf1d33d5e67.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен руководствоваться принципами человечности, чтобы достичь мирного урегулирования в стране, написала в статье для журнала Newsweek внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека.По ее словам, в начале российской военной операции появились сообщения об возмутительном обращении с некоторыми меньшинствами на украинской территории на расовой почве.Автор материала считает, что такие двойные стандарты рискуют подорвать создание "глобальных моральных коалиций" — коалиций общественных организаций, религиозных лидеров, писателей и других, с мнением которых готовы согласиться другие люди. Именно такое явление и позволило покончить с апартеидом, но во времена конфликта зарождение "моральных коалиций" не всегда происходит изнутри, в таких ситуациях нужно помогать и извне, считает она. Это и произошло в ЮАР, находившейся в состоянии глубокого раскола, — в изменениях сыграло роль международное сообщество, напомнила автор. Нельсон Мандела понимал, что "процветающая и демократическая Южная Африка отвечает интересам всех", подчеркнула его внучка.Погранслужба Украины 10 марта сообщила, что 768 иностранных студентов из 26 стран эвакуированы поездом в Польшу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/bezhentsy-1789506837.html

украина

польша

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нельсон мандела, украина, польша, россия, юар