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Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине - РИА Новости, 04.06.2022
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Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине
Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине - РИА Новости, 04.06.2022
Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский должен руководствоваться принципами человечности, чтобы достичь мирного урегулирования в стране, написала в статье для... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T05:48
2022-06-04T09:29
в мире
нельсон мандела
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен руководствоваться принципами человечности, чтобы достичь мирного урегулирования в стране, написала в статье для журнала Newsweek внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека.По ее словам, в начале российской военной операции появились сообщения об возмутительном обращении с некоторыми меньшинствами на украинской территории на расовой почве.Автор материала считает, что такие двойные стандарты рискуют подорвать создание "глобальных моральных коалиций" — коалиций общественных организаций, религиозных лидеров, писателей и других, с мнением которых готовы согласиться другие люди. Именно такое явление и позволило покончить с апартеидом, но во времена конфликта зарождение "моральных коалиций" не всегда происходит изнутри, в таких ситуациях нужно помогать и извне, считает она. Это и произошло в ЮАР, находившейся в состоянии глубокого раскола, — в изменениях сыграло роль международное сообщество, напомнила автор. Нельсон Мандела понимал, что "процветающая и демократическая Южная Африка отвечает интересам всех", подчеркнула его внучка.Погранслужба Украины 10 марта сообщила, что 768 иностранных студентов из 26 стран эвакуированы поездом в Польшу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, нельсон мандела, украина, польша, россия, юар
05:48 04.06.2022 (обновлено: 09:29 04.06.2022)
 
Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине

Внучка Манделы: Зеленский должен следовать принципам человечности, чтобы достичь мира

© AFP 2022 / Carl de SouzaНдилека Мандела, внучка Нельсона Манделы
Ндилека Мандела, внучка Нельсона Манделы - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Carl de Souza
Ндилека Мандела, внучка Нельсона Манделы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен руководствоваться принципами человечности, чтобы достичь мирного урегулирования в стране, написала в статье для журнала Newsweek внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека.
По ее словам, в начале российской военной операции появились сообщения об возмутительном обращении с некоторыми меньшинствами на украинской территории на расовой почве.

"Тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. И хотя украинское правительство приняло меры относительно обращения с этими меньшинствами на границе, боевые действия показали, что к "цветным" беженцам, к сожалению, на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения", — отметила Ндилека Мандела.

Автор материала считает, что такие двойные стандарты рискуют подорвать создание "глобальных моральных коалиций" — коалиций общественных организаций, религиозных лидеров, писателей и других, с мнением которых готовы согласиться другие люди. Именно такое явление и позволило покончить с апартеидом, но во времена конфликта зарождение "моральных коалиций" не всегда происходит изнутри, в таких ситуациях нужно помогать и извне, считает она. Это и произошло в ЮАР, находившейся в состоянии глубокого раскола, — в изменениях сыграло роль международное сообщество, напомнила автор. Нельсон Мандела понимал, что "процветающая и демократическая Южная Африка отвечает интересам всех", подчеркнула его внучка.

"Для разрешения украинско-российского кризиса Зеленский должен осознать, что моральный авторитет во время конфликта предполагает следование не одной цели или интересам одного человека, он должен руководствоваться принципами человечности", — отметила публицистка.

Погранслужба Украины 10 марта сообщила, что 768 иностранных студентов из 26 стран эвакуированы поездом в Польшу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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