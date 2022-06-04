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В Мексике пытаются решить проблему с оформлением виз через сайт в России
В Мексике пытаются решить проблему с оформлением виз через сайт в России - РИА Новости, 04.06.2022
В Мексике пытаются решить проблему с оформлением виз через сайт в России
Посольство Мексики в Москве сообщило Мехико о проблемах, с которыми сталкиваются российские граждане при оформлении электронного разрешения для въезда в страну, РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:07
2022-06-04T14:07
2022-06-04T14:36
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Посольство Мексики в Москве сообщило Мехико о проблемах, с которыми сталкиваются российские граждане при оформлении электронного разрешения для въезда в страну, власти пытаются решить этот вопрос, сообщили РИА новости в мексиканской дипмиссии.Ранее сообщалось, что россияне, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в РФ, получают отказ в оказании этой услуги, причем сам отказ приходит на украинском языке.Граждане России, направляющиеся в Мексику в туристических целях, с января 2017 года имеют право въехать в страну по электронной визе, но только воздушным путем. Разрешение не нужно оформлять тем россиянам, у кого есть действующая виза Канады, США, Японии, Великобритании или любого из государств, входящих в Шенгенску зону, а также постоянный вид на жительство ряда стран, указано на сайте посольства Мексики.
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14:07 04.06.2022 (обновлено: 14:36 04.06.2022)
В Мексике пытаются решить проблему с оформлением виз через сайт в России
Миграционные власти Мексики пытаются решить проблему с отказом в выдаче виз россиянам