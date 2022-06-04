https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html

Девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США

Девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США - РИА Новости, 04.06.2022

Девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США

Девять человек, включая одного подростка, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на субботу в одном из торговых центров американского... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:18

2022-06-04T18:18

2022-06-04T18:19

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Девять человек, включая одного подростка, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на субботу в одном из торговых центров американского города Финикса (штат Аризона), передает местное отделение телеканала CBS со ссылкой на правоохранителей.Точные обстоятельства происшествия пока не установлены. Полиция полагает, что причиной стрельбы послужила ссора в многочисленной компании молодых людей, которые вместе проводили время в торговом центре. Возраст пострадавших – от 17 до 24 лет. Трое из них, как отмечается, получили тяжелые ранения.После приезда правоохранителей район происшествия был оцеплен. Полиция проводит масштабное расследование, указывает телеканал. В рамках данного дела пока никто не был задержан.На текущей неделе президент США Джо Байден во время обращения к согражданам заявил, что вторая поправка к конституции, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, "не является абсолютом", и необходимо ужесточить контроль за ним. В этой связи глава государства призвал ввести запрет на оборот в стране штурмового оружия и магазинов высокой емкости, а также "снять барьеры", ограждающие оружейных производителей в США от подачи против них судебных исков.

https://ria.ru/20220525/strelba-1790556777.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сша