18:18 04.06.2022 (обновлено: 18:19 04.06.2022)
Девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США
Телеканала CBS: девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США
© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Девять человек, включая одного подростка, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на субботу в одном из торговых центров американского города Финикса (штат Аризона), передает местное отделение телеканала CBS со ссылкой на правоохранителей.
Точные обстоятельства происшествия пока не установлены. Полиция полагает, что причиной стрельбы послужила ссора в многочисленной компании молодых людей, которые вместе проводили время в торговом центре. Возраст пострадавших – от 17 до 24 лет. Трое из них, как отмечается, получили тяжелые ранения.
После приезда правоохранителей район происшествия был оцеплен. Полиция проводит масштабное расследование, указывает телеканал. В рамках данного дела пока никто не был задержан.
На текущей неделе президент США Джо Байден во время обращения к согражданам заявил, что вторая поправка к конституции, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, "не является абсолютом", и необходимо ужесточить контроль за ним. В этой связи глава государства призвал ввести запрет на оборот в стране штурмового оружия и магазинов высокой емкости, а также "снять барьеры", ограждающие оружейных производителей в США от подачи против них судебных исков.
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