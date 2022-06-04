https://ria.ru/20220604/rpts-1793165845.html
"Кругосветная" икона Покрова Богородицы прибыла в подворье РПЦ в Токио
"Кругосветная" икона Покрова Богородицы прибыла в подворье РПЦ в Токио - РИА Новости, 04.06.2022
"Кругосветная" икона Покрова Богородицы прибыла в подворье РПЦ в Токио
Икона Покрова Пресвятой Богородицы (кругосветная) прибыла в Японию и выставлена в подворье Русской православной церкви в Токио в храме Святого благоверного... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:19
2022-06-04T17:19
2022-06-04T17:19
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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Икона Покрова Пресвятой Богородицы (кругосветная) прибыла в Японию и выставлена в подворье Русской православной церкви в Токио в храме Святого благоверного князя Александра Невского, сообщает корреспондент РИА Новости.Начиная с 2017 года фонд "Под Покровом Богородицы" проводит обход православных храмов в мире. Он был организован по благословению предстоятеля Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона (Капрала), скончавшегося в мае. Икона передается из рук в руки участниками акции.В Японию икона Покрова Пресвятой Богородицы (кругосветная) прибыла по благословению митрополита Токийского Даниила, в подворье ее любезно принял настоятель протоиерей Николай (Кацюбан).Согласно информации фонда "Под Покровом Богородицы", икона была в России, на Украине, в Грузии, Белоруссии, Греции, Италии, Турции, на Кипре, в Израиле, США, Великобритании, Китае, Аргентине, Австралии. В Японию она прибыла из Филиппин.Как ожидается, из подворья икона будет доставлена в Николай-до - Храм Воскресения Христова, который также находится в Токио, и к гробнице Святого Николая Японского, где будет отслужен молебен.
https://ria.ru/20220403/ikony-1781332958.html
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япония, россия, украина
"Кругосветная" икона Покрова Богородицы прибыла в подворье РПЦ в Токио
"Кругосветная" икона Покрова Пресвятой Богородицы прибыла в подворье РПЦ в Токио