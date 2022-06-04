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В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину

В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину - РИА Новости, 04.06.2022

В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину

Западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T02:08

2022-06-04T02:08

2022-06-04T02:08

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини.По его словам, военнослужащие из США, Италии и Франции проводили учения на украинской территории, чтобы убедить президента Владимира Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации Североатлантический альянс "отправит солдат или поможет установить бесполетную зону", однако этого не произошло. Эксперт назвал такое решение "ударом ножом в спину".Социолог считает, что одной из причин эскалации стала агрессивная реакция премьер-министра Бориса Джонсона на критику президента Владимира Путина по поводу учений НАТО на Украине."Весь этот западный выпендреж — особенно со стороны Джонсона — среди прочего и привел к этой катастрофе", — предположил эксперт.Орсини также выразил опасения, что Украину "бросят и во второй раз".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, владимир зеленский, борис джонсон, владимир путин, сша, италия, украина, нато, франция