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В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину - РИА Новости, 04.06.2022
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В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину
В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину - РИА Новости, 04.06.2022
В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину
Западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:08
2022-06-04T02:08
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини.По его словам, военнослужащие из США, Италии и Франции проводили учения на украинской территории, чтобы убедить президента Владимира Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации Североатлантический альянс "отправит солдат или поможет установить бесполетную зону", однако этого не произошло. Эксперт назвал такое решение "ударом ножом в спину".Социолог считает, что одной из причин эскалации стала агрессивная реакция премьер-министра Бориса Джонсона на критику президента Владимира Путина по поводу учений НАТО на Украине."Весь этот западный выпендреж — особенно со стороны Джонсона — среди прочего и привел к этой катастрофе", — предположил эксперт.Орсини также выразил опасения, что Украину "бросят и во второй раз".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, борис джонсон, владимир путин, сша, италия, украина, нато, франция
02:08 04.06.2022
 
В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину

Эксперт Орсини: США и Европа предали Украину, нарушив обещание помочь Киеву войсками НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини.
По его словам, военнослужащие из США, Италии и Франции проводили учения на украинской территории, чтобы убедить президента Владимира Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации Североатлантический альянс "отправит солдат или поможет установить бесполетную зону", однако этого не произошло. Эксперт назвал такое решение "ударом ножом в спину".
"Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали", — высказался Орсини.
Социолог считает, что одной из причин эскалации стала агрессивная реакция премьер-министра Бориса Джонсона на критику президента Владимира Путина по поводу учений НАТО на Украине.
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"Весь этот западный выпендреж — особенно со стороны Джонсона — среди прочего и привел к этой катастрофе", — предположил эксперт.
Орсини также выразил опасения, что Украину "бросят и во второй раз".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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