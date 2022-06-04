https://ria.ru/20220604/muzei-1793014574.html

"Святитель Николай": о чем рассказывает выставка в Третьяковке

"Святитель Николай": о чем рассказывает выставка в Третьяковке - РИА Новости, 04.06.2022

"Святитель Николай": о чем рассказывает выставка в Третьяковке

В Третьяковской галерее открылась выставка "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков". В экспозиции — версии чудотворных образов Николы Зарайского и... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:00

2022-06-04T08:00

2022-06-04T08:10

николай чудотворец

санта-клаус

италия

бари

культура

третьяковская галерея

музеи

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Третьяковской галерее открылась выставка "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков". В экспозиции — версии чудотворных образов Николы Зарайского и Великорецкого, реплики с деревянной статуи Николы Можайского. Часть произведений отреставрировали, некоторые показывают впервые. О том, как житие святителя связано с иконографией и что такое "русские чудеса", — в материале РИА Новости.Чудотворец, покровитель, Санта-КлаусНиколай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве. Но известен он во всем мире: на Востоке его считают покровителем путешествующих, заключенных и сирот, а на Западе — детей.Кроме того, святой Николай — прообраз Санта-Клауса. Согласно сюжету из жития, он даровал приданое трем дочерям разорившегося богача. Отсюда традиция рождественских презентов.В христианском мире образ Николая Чудотворца (Мирликийского) часто путают с Николаем Пинарским (Сионским) из-за схожих жизнеописаний. Это часто отражалось в иконографии.Николай творил чудеса в IV веке, но его житие составили лишь четыре столетия спустя. Поэтому оно представляет собой, по сути, компиляцию нескольких биографий.Не всегда ясно, где речь идет именно о Николае Угоднике, а где — о другом святом с таким же именем. Оба — архиепископы родом из Ликии и почитаемые чудотворцы.Исторические событияФрагменты жизнеописания и чудес Николая изображали на иконах, примеры тому есть в экспозиции.Так, известно, что сразу после смерти тело святителя замироточило. Чтобы поклониться ему, паломники потянулись в Миры Ликийские (современный Демре). В VI веке Николая почитали уже в Константинополе. А после того как в 1087-м итальянцы похитили мощи чудотворца, верующие устремились в город Бари.Этот сюжет встречается в иконографии. В русских памятниках с конца XIV века часто изображается перенесение мощей святителя в Италию, в честь этого даже установили особый праздник.На наших иконах нередко писали "русские" чудеса: например, спасение утонувшего в Днепре младенца, которого взмолившиеся Николе родители нашли целым и невредимым в соборе.Восток и ЗападПервые фрески с Николаем Чудотворцем появились еще в V веке. Древнейшие из сохранившихся датируются VIII столетием.Как предполагают, прототипом всех русских икон святителя стал образ, привезенный князем Владимиром из Константинополя или из Корсуня. Хранился он в киевской церкви Богоматери, построенной в 996 году.В русской (Зарайской) версии чудотворец запечатлен в полный рост в епископском облачении. Правой рукой он благословляет, а в левой держит Евангелие: это подчеркивает его прославление как архиерея, наделенного особой духовной силой.Упрощенный рисунок, несколько приземистая фигура Николая, одежда с драгоценными камнями, яркая цветовая гамма — детали свидетельствуют, что автор, написавший икону, связан с народной средой.Почитаемая можайская святыня — деревянная статуя святого XIV века. В левой руке у Николая — город или храм, в правой — меч, который прежде всего символизирует оружие духовной битвы. Кроме того, в Можайске существовало предание, что чудотворец явился на защиту осажденного города и спас жителей от неприятеля.В Третьяковке показаны несколько версий этого образа разных лет.Реставрация и деталиЧтобы с этим разобраться, реставраторы аккуратно счищают слой за слоем. Иконы могут быть "обновленными": под слоем XVIII века обычно скрыта более древняя версия. Если образ был особо почитаемым, его переписывали, добавляли краски и детали.На выставке представлены барочные примеры иконописи (это можно определить по расшитым шелком одеждам с цветами) и даже версии с элементами модерна. Стилистика прослеживается в мелких нюансах — вплоть до позы святого.Экспозиция в Лаврушинском переулке показывает, как на протяжении семи веков менялась стилистика икон, посвященных Николаю Чудотворцу, от истинно средневековой до барочной и авангардной.Выставка продлится до 28 августа.

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

италия

бари

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

николай чудотворец, санта-клаус, италия, бари, третьяковская галерея, музеи