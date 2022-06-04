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"Святитель Николай": о чем рассказывает выставка в Третьяковке - РИА Новости, 04.06.2022
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Культура
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"Святитель Николай": о чем рассказывает выставка в Третьяковке
"Святитель Николай": о чем рассказывает выставка в Третьяковке - РИА Новости, 04.06.2022
"Святитель Николай": о чем рассказывает выставка в Третьяковке
В Третьяковской галерее открылась выставка "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков". В экспозиции — версии чудотворных образов Николы Зарайского и... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T08:00
2022-06-04T08:10
николай чудотворец
санта-клаус
италия
бари
культура
третьяковская галерея
музеи
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Третьяковской галерее открылась выставка "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков". В экспозиции — версии чудотворных образов Николы Зарайского и Великорецкого, реплики с деревянной статуи Николы Можайского. Часть произведений отреставрировали, некоторые показывают впервые. О том, как житие святителя связано с иконографией и что такое "русские чудеса", — в материале РИА Новости.Чудотворец, покровитель, Санта-КлаусНиколай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве. Но известен он во всем мире: на Востоке его считают покровителем путешествующих, заключенных и сирот, а на Западе — детей.Кроме того, святой Николай — прообраз Санта-Клауса. Согласно сюжету из жития, он даровал приданое трем дочерям разорившегося богача. Отсюда традиция рождественских презентов.В христианском мире образ Николая Чудотворца (Мирликийского) часто путают с Николаем Пинарским (Сионским) из-за схожих жизнеописаний. Это часто отражалось в иконографии.Николай творил чудеса в IV веке, но его житие составили лишь четыре столетия спустя. Поэтому оно представляет собой, по сути, компиляцию нескольких биографий.Не всегда ясно, где речь идет именно о Николае Угоднике, а где — о другом святом с таким же именем. Оба — архиепископы родом из Ликии и почитаемые чудотворцы.Исторические событияФрагменты жизнеописания и чудес Николая изображали на иконах, примеры тому есть в экспозиции.Так, известно, что сразу после смерти тело святителя замироточило. Чтобы поклониться ему, паломники потянулись в Миры Ликийские (современный Демре). В VI веке Николая почитали уже в Константинополе. А после того как в 1087-м итальянцы похитили мощи чудотворца, верующие устремились в город Бари.Этот сюжет встречается в иконографии. В русских памятниках с конца XIV века часто изображается перенесение мощей святителя в Италию, в честь этого даже установили особый праздник.На наших иконах нередко писали "русские" чудеса: например, спасение утонувшего в Днепре младенца, которого взмолившиеся Николе родители нашли целым и невредимым в соборе.Восток и ЗападПервые фрески с Николаем Чудотворцем появились еще в V веке. Древнейшие из сохранившихся датируются VIII столетием.Как предполагают, прототипом всех русских икон святителя стал образ, привезенный князем Владимиром из Константинополя или из Корсуня. Хранился он в киевской церкви Богоматери, построенной в 996 году.В русской (Зарайской) версии чудотворец запечатлен в полный рост в епископском облачении. Правой рукой он благословляет, а в левой держит Евангелие: это подчеркивает его прославление как архиерея, наделенного особой духовной силой.Упрощенный рисунок, несколько приземистая фигура Николая, одежда с драгоценными камнями, яркая цветовая гамма — детали свидетельствуют, что автор, написавший икону, связан с народной средой.Почитаемая можайская святыня — деревянная статуя святого XIV века. В левой руке у Николая — город или храм, в правой — меч, который прежде всего символизирует оружие духовной битвы. Кроме того, в Можайске существовало предание, что чудотворец явился на защиту осажденного города и спас жителей от неприятеля.В Третьяковке показаны несколько версий этого образа разных лет.Реставрация и деталиЧтобы с этим разобраться, реставраторы аккуратно счищают слой за слоем. Иконы могут быть "обновленными": под слоем XVIII века обычно скрыта более древняя версия. Если образ был особо почитаемым, его переписывали, добавляли краски и детали.На выставке представлены барочные примеры иконописи (это можно определить по расшитым шелком одеждам с цветами) и даже версии с элементами модерна. Стилистика прослеживается в мелких нюансах — вплоть до позы святого.Экспозиция в Лаврушинском переулке показывает, как на протяжении семи веков менялась стилистика икон, посвященных Николаю Чудотворцу, от истинно средневековой до барочной и авангардной.Выставка продлится до 28 августа.
https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html
италия
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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николай чудотворец, санта-клаус, италия, бари, третьяковская галерея, музеи
08:00 04.06.2022 (обновлено: 08:10 04.06.2022)
 

"Святитель Николай": о чем рассказывает выставка в Третьяковке

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Третьяковской галерее открылась выставка "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков". В экспозиции — версии чудотворных образов Николы Зарайского и Великорецкого, реплики с деревянной статуи Николы Можайского. Часть произведений отреставрировали, некоторые показывают впервые. О том, как житие святителя связано с иконографией и что такое "русские чудеса", — в материале РИА Новости.

Чудотворец, покровитель, Санта-Клаус

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве. Но известен он во всем мире: на Востоке его считают покровителем путешествующих, заключенных и сирот, а на Западе — детей.
Кроме того, святой Николай — прообраз Санта-Клауса. Согласно сюжету из жития, он даровал приданое трем дочерям разорившегося богача. Отсюда традиция рождественских презентов.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетитель на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетитель на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
В христианском мире образ Николая Чудотворца (Мирликийского) часто путают с Николаем Пинарским (Сионским) из-за схожих жизнеописаний. Это часто отражалось в иконографии.
Николай творил чудеса в IV веке, но его житие составили лишь четыре столетия спустя. Поэтому оно представляет собой, по сути, компиляцию нескольких биографий.
Не всегда ясно, где речь идет именно о Николае Угоднике, а где — о другом святом с таким же именем. Оба — архиепископы родом из Ликии и почитаемые чудотворцы.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетительницы на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетительницы на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетительницы на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Исторические события

Фрагменты жизнеописания и чудес Николая изображали на иконах, примеры тому есть в экспозиции.
Так, известно, что сразу после смерти тело святителя замироточило. Чтобы поклониться ему, паломники потянулись в Миры Ликийские (современный Демре). В VI веке Николая почитали уже в Константинополе. А после того как в 1087-м итальянцы похитили мощи чудотворца, верующие устремились в город Бари.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетитель на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетитель на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Этот сюжет встречается в иконографии. В русских памятниках с конца XIV века часто изображается перенесение мощей святителя в Италию, в честь этого даже установили особый праздник.

"Исследования показали, что он жил примерно в IV веке, соблюдал аскезу, — говорит куратор выставки Светлана Татарченко. — У нас нет прижизненных портретов святого Николая, но по описанию можно предположить: речь идет об определенном человеке IV столетия".

На наших иконах нередко писали "русские" чудеса: например, спасение утонувшего в Днепре младенца, которого взмолившиеся Николе родители нашли целым и невредимым в соборе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетительница на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетительница на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Восток и Запад

Первые фрески с Николаем Чудотворцем появились еще в V веке. Древнейшие из сохранившихся датируются VIII столетием.
Как предполагают, прототипом всех русских икон святителя стал образ, привезенный князем Владимиром из Константинополя или из Корсуня. Хранился он в киевской церкви Богоматери, построенной в 996 году.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетитель на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетитель на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

"Иконография пришла почти в готовом виде из Византии, но, если говорить о Николе Можайском с мечом и Николае Зарайском с Евангелием, то похожие образы встречались на Западе, — рассказывает Татарченко. — Например, в Италии — с Евангелием и посохом".

В русской (Зарайской) версии чудотворец запечатлен в полный рост в епископском облачении. Правой рукой он благословляет, а в левой держит Евангелие: это подчеркивает его прославление как архиерея, наделенного особой духовной силой.
Упрощенный рисунок, несколько приземистая фигура Николая, одежда с драгоценными камнями, яркая цветовая гамма — детали свидетельствуют, что автор, написавший икону, связан с народной средой.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Почитаемая можайская святыня — деревянная статуя святого XIV века. В левой руке у Николая — город или храм, в правой — меч, который прежде всего символизирует оружие духовной битвы. Кроме того, в Можайске существовало предание, что чудотворец явился на защиту осажденного города и спас жителей от неприятеля.
В Третьяковке показаны несколько версий этого образа разных лет.

Реставрация и детали

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетитель на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетитель на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

"Иконы приходят в музей черными: уже через 50 лет лаковое покрытие темнеет и добавляется копоть. А через три века практически невозможно идентифицировать изображение", — отмечает Татарченко.

Чтобы с этим разобраться, реставраторы аккуратно счищают слой за слоем. Иконы могут быть "обновленными": под слоем XVIII века обычно скрыта более древняя версия. Если образ был особо почитаемым, его переписывали, добавляли краски и детали.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

"Иногда видно подражание древнерусской живописи, при этом заметно влияние авангарда или барокко в зависимости от того, когда проводили работы", — поясняет куратор.

На выставке представлены барочные примеры иконописи (это можно определить по расшитым шелком одеждам с цветами) и даже версии с элементами модерна. Стилистика прослеживается в мелких нюансах — вплоть до позы святого.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
1 из 2

Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Посетительница на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
2 из 2

Посетительница на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетительница на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

"У нас есть икона из трех сюжетов жизнеописания святого Николая, — отмечает куратор Елена Саенкова. — Развевающиеся одежды, массивные ткани, тяжелые драпировки и прорисовка архитектуры отсылают к западной традиции. Впрочем, это не влияло на концепцию или восприятие образа".

Экспозиция в Лаврушинском переулке показывает, как на протяжении семи веков менялась стилистика икон, посвященных Николаю Чудотворцу, от истинно средневековой до барочной и авангардной.
Выставка продлится до 28 августа.
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КультураНиколай ЧудотворецСанта-КлаусИталияБариТретьяковская галереяМузеи
 
 
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