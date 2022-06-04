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Патриарх Московский и всея Руси возглавил богослужение минском соборе - РИА Новости, 04.06.2022
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Патриарх Московский и всея Руси возглавил богослужение минском соборе
Патриарх Московский и всея Руси возглавил богослужение минском соборе - РИА Новости, 04.06.2022
Патриарх Московский и всея Руси возглавил богослужение минском соборе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в субботу богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Белоруссии Минске, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:08
2022-06-04T20:17
патриарх кирилл (владимир гундяев)
минск
полоцк
белоруссия
белорусская православная церковь
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в субботу богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Белоруссии Минске, передает корреспондент РИА Новости.Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.Перед началом богослужения патриарх возложил цветы к памятнику первого патриаршего экзарха Белорусской православной церкви Филарета (Вахромеева), установленному рядом с собором.В рамках визита патриарх Кирилл проведет 5 июня богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
https://ria.ru/20220509/tserkov-1787692137.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), минск, полоцк, белоруссия, белорусская православная церковь
18:08 04.06.2022 (обновлено: 20:17 04.06.2022)
 
Патриарх Московский и всея Руси возглавил богослужение минском соборе

Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в субботу богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Белоруссии Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.
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Перед началом богослужения патриарх возложил цветы к памятнику первого патриаршего экзарха Белорусской православной церкви Филарета (Вахромеева), установленному рядом с собором.
В рамках визита патриарх Кирилл проведет 5 июня богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке.
Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
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Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МинскПолоцкБелоруссияБелорусская православная церковь
 
 
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