https://ria.ru/20220604/minsk-1793174100.html

Патриарх Московский и всея Руси возглавил богослужение минском соборе

Патриарх Московский и всея Руси возглавил богослужение минском соборе - РИА Новости, 04.06.2022

Патриарх Московский и всея Руси возглавил богослужение минском соборе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в субботу богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Белоруссии Минске, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:08

2022-06-04T18:08

2022-06-04T20:17

патриарх кирилл (владимир гундяев)

минск

полоцк

белоруссия

белорусская православная церковь

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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в субботу богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Белоруссии Минске, передает корреспондент РИА Новости.Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.Перед началом богослужения патриарх возложил цветы к памятнику первого патриаршего экзарха Белорусской православной церкви Филарета (Вахромеева), установленному рядом с собором.В рамках визита патриарх Кирилл проведет 5 июня богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

https://ria.ru/20220509/tserkov-1787692137.html

https://ria.ru/20220517/rostov-1788817739.html

минск

полоцк

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патриарх кирилл (владимир гундяев), минск, полоцк, белоруссия, белорусская православная церковь