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Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793202204.html
Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, заявил Лавров
Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2022
Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, заявил Лавров
Западные страны запретили Украине вести мирные переговоры и используют ее в качестве инструмента для сдерживания России, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:18
2022-06-04T23:03
специальная военная операция на украине
жозеп боррель
борис джонсон
россия
украина
сша
нато
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные страны запретили Украине вести мирные переговоры и используют ее в качестве инструмента для сдерживания России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".По его мнению, США и Великобритания используют Украину в качестве разменной монеты. Две эти страны образовали "англо-саксонский коллектив" во главе с Западом, которому полностью подчиняются НАТО и Евросоюз, утративший самостоятельность."Они управляют украинцами в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя, — подчеркнул Лавров, добавив, что об этом говорят и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и британский премьер-министр Борис Джонсон, и некоторые политики в США.Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала спецоперации, но в апреле диалог был прерван. МИД позднее заявлял, что украинская сторона сама поставила переговорной процесс на паузу и не ответила на предложения России по проекту договора. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевские власти постоянно делают противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего они хотят, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html
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жозеп боррель, борис джонсон, россия, украина, сша, нато, в мире, евросоюз, великобритания
22:18 04.06.2022 (обновлено: 23:03 04.06.2022)
 
Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, заявил Лавров

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные страны запретили Украине вести мирные переговоры и используют ее в качестве инструмента для сдерживания России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
"Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Через день Запад запретил продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в населенном пункте Буча, которая очевиднейшим образом была инсценирована", — пояснил глава дипломатического ведомства.
По его мнению, США и Великобритания используют Украину в качестве разменной монеты. Две эти страны образовали "англо-саксонский коллектив" во главе с Западом, которому полностью подчиняются НАТО и Евросоюз, утративший самостоятельность.
"Они управляют украинцами в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя, — подчеркнул Лавров, добавив, что об этом говорят и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и британский премьер-министр Борис Джонсон, и некоторые политики в США.
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Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала спецоперации, но в апреле диалог был прерван. МИД позднее заявлял, что украинская сторона сама поставила переговорной процесс на паузу и не ответила на предложения России по проекту договора. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевские власти постоянно делают противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего они хотят, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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