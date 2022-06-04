22:18 04.06.2022 (обновлено: 23:03 04.06.2022)
Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, заявил Лавров
Глава МИД России Лавров заявил, что Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные страны запретили Украине вести мирные переговоры и используют ее в качестве инструмента для сдерживания России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
"Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Через день Запад запретил продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в населенном пункте Буча, которая очевиднейшим образом была инсценирована", — пояснил глава дипломатического ведомства.
По его мнению, США и Великобритания используют Украину в качестве разменной монеты. Две эти страны образовали "англо-саксонский коллектив" во главе с Западом, которому полностью подчиняются НАТО и Евросоюз, утративший самостоятельность.
"Они управляют украинцами в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя, — подчеркнул Лавров, добавив, что об этом говорят и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и британский премьер-министр Борис Джонсон, и некоторые политики в США.
Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала спецоперации, но в апреле диалог был прерван. МИД позднее заявлял, что украинская сторона сама поставила переговорной процесс на паузу и не ответила на предложения России по проекту договора. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевские власти постоянно делают противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего они хотят, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.