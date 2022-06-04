https://ria.ru/20220604/kosmos-1793082230.html

Рогозин дал указание включить немецкий телескоп на обсерватории "Спектр-РГ"

Рогозин дал указание включить немецкий телескоп на обсерватории "Спектр-РГ" - РИА Новости, 04.06.2022

Рогозин дал указание включить немецкий телескоп на обсерватории "Спектр-РГ"

"Роскосмос" восстановит работу телескопа eROSITA на орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", который отключили немецкие коллеги, заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:40

2022-06-04T08:40

2022-06-04T11:37

космос - риа наука

германия

украина

саров

институт космических исследований

российская академия наук

спектр-рг

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. "Роскосмос" восстановит работу телескопа eROSITA на орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", который отключили немецкие коллеги, заявил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе "Спектр-РГ вместе с российским телескопом", — сказал он.Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что это необходимо для науки. По его словам, у тех, кто из политических соображений принял решение прекратить работу немецкого телескопа, не было на это морального права.Обсерваторию "Спектр-РГ", построенную в НПО имени Лавочкина, запустили в космос в июле 2019 года. На ней установлены два телескопа: eROSITA, созданный немецким Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка, и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Вскоре после начала российской спецоперации на Украине немецкие специалисты перевели телескоп eROSITA в безопасный режим. По словам Рогозина, это привело к убыткам для "Роскосмоса", поэтому госкорпорация намерена выставить Германии счет. Кроме того, пришлось изменить программу наблюдений для "Спектра-РГ".Задача обсерватории — в течение четырех лет сфотографировать все небо в рентгеновском диапазоне и составить карту Вселенной. Ее построят на основе восьми карт, на каждую из которых уйдет по полгода. Завершить эту работу планируется к 2025 году.

https://ria.ru/20220514/meteority-1788267657.html

https://ria.ru/20220525/soglashenie-1790698562.html

германия

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саров

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космос - риа наука, германия, украина, саров, институт космических исследований, российская академия наук, спектр-рг, дмитрий рогозин