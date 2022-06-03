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В море рядом с "Азовсталью" прогремел взрыв

В море рядом с "Азовсталью" прогремел взрыв - РИА Новости, 03.06.2022

В море рядом с "Азовсталью" прогремел взрыв

В Азовском море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа и неподалеку от завода "Азовсталь", прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:36

2022-06-03T17:36

2022-06-03T19:36

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азовское море

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МАРИУПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В Азовском море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа и неподалеку от завода "Азовсталь", прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент находился в непосредственной близости и слышал звук сильного взрыва. Очевидцы рассказали, что в море поднялся 30-метровый столб воды, но людей поблизости не было и никто не пострадал. Предполагается, что это могла сдетонировать мина от столкновения с крупной рыбой.Российская армия и подразделения ДНР 20 мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из нацбата "Азов" и военнослужащих ВСУ. При этом украинские военные минировали акваторию порта Мариуполя. Разминирование началось 28 апреля, и за месяц, по информации властей ДНР, удалось обезвредить около 12 тысяч взрывоопасных предметов.Кроме того, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего они обследовали более полутора миллионов квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, азовское море, азовсталь, украина