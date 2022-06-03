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В море рядом с "Азовсталью" прогремел взрыв - РИА Новости, 03.06.2022
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В море рядом с "Азовсталью" прогремел взрыв
В море рядом с "Азовсталью" прогремел взрыв - РИА Новости, 03.06.2022
В море рядом с "Азовсталью" прогремел взрыв
В Азовском море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа и неподалеку от завода "Азовсталь", прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:36
2022-06-03T19:36
в мире
мариуполь
азовское море
азовсталь
украина
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МАРИУПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В Азовском море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа и неподалеку от завода "Азовсталь", прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент находился в непосредственной близости и слышал звук сильного взрыва. Очевидцы рассказали, что в море поднялся 30-метровый столб воды, но людей поблизости не было и никто не пострадал. Предполагается, что это могла сдетонировать мина от столкновения с крупной рыбой.Российская армия и подразделения ДНР 20 мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из нацбата "Азов" и военнослужащих ВСУ. При этом украинские военные минировали акваторию порта Мариуполя. Разминирование началось 28 апреля, и за месяц, по информации властей ДНР, удалось обезвредить около 12 тысяч взрывоопасных предметов.Кроме того, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего они обследовали более полутора миллионов квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, азовское море, азовсталь, украина
17:36 03.06.2022 (обновлено: 19:36 03.06.2022)
 
В море рядом с "Азовсталью" прогремел взрыв

При взрыве в море рядом с "Азовсталью" в Мариуполе никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на комбинат "Азовсталь" из акватории порта Мариуполя
Вид на комбинат Азовсталь из акватории порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на комбинат "Азовсталь" из акватории порта Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В Азовском море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа и неподалеку от завода "Азовсталь", прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент находился в непосредственной близости и слышал звук сильного взрыва. Очевидцы рассказали, что в море поднялся 30-метровый столб воды, но людей поблизости не было и никто не пострадал. Предполагается, что это могла сдетонировать мина от столкновения с крупной рыбой.
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 11:17Специальная военная операция на Украине
Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек
Российская армия и подразделения ДНР 20 мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из нацбата "Азов" и военнослужащих ВСУ.
При этом украинские военные минировали акваторию порта Мариуполя. Разминирование началось 28 апреля, и за месяц, по информации властей ДНР, удалось обезвредить около 12 тысяч взрывоопасных предметов.
Кроме того, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего они обследовали более полутора миллионов квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские саперы разминируют "Азовсталь"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

Саперы батальона Восток Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Мины, найденные на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

Выход из тоннеля на территории комбината Азовсталь, из которого в прошедшие дни выходили украинские военнослужащие и боевики нацбатальона Азов, сдававшиеся в плен
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специалисты ведут инженерную разведку.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР на территории комбината Азовсталь
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

Осколок боеприпаса на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
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