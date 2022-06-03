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"Интурист" предложит возврат средств из-за отмены рейсов на Шри-Ланку - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220603/vozvrat-1793029041.html
"Интурист" предложит возврат средств из-за отмены рейсов на Шри-Ланку
"Интурист" предложит возврат средств из-за отмены рейсов на Шри-Ланку - РИА Новости, 03.06.2022
"Интурист" предложит возврат средств из-за отмены рейсов на Шри-Ланку
Туроператор "Интурист" предложит аннулировать туры с возвратом средств или пересадку на другие стыковочные рейсы на Шри-Ланку в связи с отменой рейсов... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:24
2022-06-03T19:24
туризм
виталий савельев
шри-ланка
россия
коломбо
евросоюз
аэрофлот
интурист
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Туроператор "Интурист" предложит аннулировать туры с возвратом средств или пересадку на другие стыковочные рейсы на Шри-Ланку в связи с отменой рейсов "Аэрофлота" в эту страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора."Аэрофлот" прекратил продажу билетов на Шри-Ланку после того, как в этой стране был арестован его самолет, следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании. На данный момент билеты по направлению Москва-Коломбо в системе отсутствуют."Ждем официальной информации от авиаперевозчика об отмене рейсов. После этого туристам будет предложена или вынужденная аннуляция туров с возвратом денежных средств, или пересадка на другие стыковочные рейсы на Шри-Ланку. В зависимости от выбранного рейса будет сделан перерасчет стоимости тура", - сообщили в "Интуристе"."Аэрофлот" в пятницу сообщил, что вылет авиарейса Коломбо - Москва 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. В "Интуристе", в свою очередь, добавили, что туристов разместили в отелях.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.
https://ria.ru/20220530/chartery-1791823773.html
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виталий савельев, шри-ланка, россия, коломбо, евросоюз, аэрофлот, интурист, новости - туризм
19:24 03.06.2022
 
"Интурист" предложит возврат средств из-за отмены рейсов на Шри-Ланку

"Интурист" предложит возврат средств или пересадку из-за отмены рейсов на Шри-Ланку

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Туроператор "Интурист" предложит аннулировать туры с возвратом средств или пересадку на другие стыковочные рейсы на Шри-Ланку в связи с отменой рейсов "Аэрофлота" в эту страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.
"Аэрофлот" прекратил продажу билетов на Шри-Ланку после того, как в этой стране был арестован его самолет, следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании. На данный момент билеты по направлению Москва-Коломбо в системе отсутствуют.
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"Ждем официальной информации от авиаперевозчика об отмене рейсов. После этого туристам будет предложена или вынужденная аннуляция туров с возвратом денежных средств, или пересадка на другие стыковочные рейсы на Шри-Ланку. В зависимости от выбранного рейса будет сделан перерасчет стоимости тура", - сообщили в "Интуристе".
"Аэрофлот" в пятницу сообщил, что вылет авиарейса Коломбо - Москва 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. В "Интуристе", в свою очередь, добавили, что туристов разместили в отелях.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.
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