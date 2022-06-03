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Биография Аркадия Воложа - РИА Новости, 03.06.2022
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Биография Аркадия Воложа
Биография Аркадия Воложа - РИА Новости, 03.06.2022
Биография Аркадия Воложа
Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Юрьевич Волож родился 11 февраля 1964 года в городе Гурьев (сейчас – Атырау) в Казахстане. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:26
2022-06-03T18:26
справки
аркадий волож
россия
ссср
forbes
московский физико-технический институт
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Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Юрьевич Волож родился 11 февраля 1964 года в городе Гурьев (сейчас – Атырау) в Казахстане.В 1986 году окончил Институт нефти и газа имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина) по специальности "прикладная математика". Занимался исследованиями в области обработки больших объемов данных в Институте проблем управления (ИПУ) АН СССР.В 1988 году стал соучредителем компьютерного кооператива "Магистр". В 1989-2000 годах – генеральный директор совместной российско-американской компьютерной компании CompTek.В 1990 году Волож создал компанию "Аркадия", которая занималась поставками компьютеров и программного обеспечения. В этой же компании начал работать Илья Сегалович (1964-2013). В 1993 году Волож и Сегалович запустили новую версию поисковой программы, назвав ее Yandex – сокращенное от "yet another indexer" ("еще один индексатор"). Аркадий Волож предложил заменить первые две английские буквы на русскую "Я". В итоге программу назвали Яndex.В этом же году "Аркадия" вошла в состав компании CompTek. В сентябре 1997 года была впервые анонсирована поисковая машина Яndex-Web. На тот момент Яндекс учитывал морфологию русского языка, расстояние между словами и умел ранжировать документы. В 2000 году была зарегистрирована компания "Яндекс". Ее учредителями стали акционеры CompTek. Более пяти миллионов долларов в компанию инвестировал фонд ru-Net Holdings – его доля составила почти 36%. В число акционеров вошли также менеджеры и ведущие разработчики поисковика. Аркадий Волож занял пост генерального директора компании. С момента создания "Яндекс" под руководством Аркадия Воложа помимо поиска в интернете начал развивать различные информационные, торговые, картографические и музыкальный сервисы, также было запущено несколько сервисов для бизнеса. Компания стала оператором такси, доставки еды, электронной торговли и запустила образовательные программы. В ноябре 2021 года капитализация компании "Яндекс" впервые превысила 30 миллиардов долларов. 3 июня 2022 года стало известно, что Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза, покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса". Согласно пресс-релизу компании, Аркадий Волож владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. В 2019 году он передал свои акции в семейный траст.По решению Аркадия Воложа семейный траст на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями. Аркадий Волож также занимается преподавательской деятельностью. Он заведует кафедрой анализа данных на факультете инноваций и высоких технологий в Московском физико-техническом институте. Журнал Forbes оценивает состояние Аркадия Воложа в 2,3 миллиарда долларов. В рейтинге "200 богатейших бизнесменов России - 2021" он занимает 64-е место.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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справки, аркадий волож, россия, ссср, forbes, московский физико-технический институт
18:26 03.06.2022
 

Биография Аркадия Воложа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Юрьевич Волож родился 11 февраля 1964 года в городе Гурьев (сейчас – Атырау) в Казахстане.
В 1986 году окончил Институт нефти и газа имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина) по специальности "прикладная математика".
Занимался исследованиями в области обработки больших объемов данных в Институте проблем управления (ИПУ) АН СССР.
В 1988 году стал соучредителем компьютерного кооператива "Магистр".
В 1989-2000 годах – генеральный директор совместной российско-американской компьютерной компании CompTek.
В 1990 году Волож создал компанию "Аркадия", которая занималась поставками компьютеров и программного обеспечения. В этой же компании начал работать Илья Сегалович (1964-2013).
В 1993 году Волож и Сегалович запустили новую версию поисковой программы, назвав ее Yandex – сокращенное от "yet another indexer" ("еще один индексатор"). Аркадий Волож предложил заменить первые две английские буквы на русскую "Я". В итоге программу назвали Яndex.
В этом же году "Аркадия" вошла в состав компании CompTek.
В сентябре 1997 года была впервые анонсирована поисковая машина Яndex-Web. На тот момент Яндекс учитывал морфологию русского языка, расстояние между словами и умел ранжировать документы.
В 2000 году была зарегистрирована компания "Яндекс". Ее учредителями стали акционеры CompTek. Более пяти миллионов долларов в компанию инвестировал фонд ru-Net Holdings – его доля составила почти 36%. В число акционеров вошли также менеджеры и ведущие разработчики поисковика. Аркадий Волож занял пост генерального директора компании.
С момента создания "Яндекс" под руководством Аркадия Воложа помимо поиска в интернете начал развивать различные информационные, торговые, картографические и музыкальный сервисы, также было запущено несколько сервисов для бизнеса. Компания стала оператором такси, доставки еды, электронной торговли и запустила образовательные программы. В ноябре 2021 года капитализация компании "Яндекс" впервые превысила 30 миллиардов долларов.
3 июня 2022 года стало известно, что Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза, покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса".
Согласно пресс-релизу компании, Аркадий Волож владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. В 2019 году он передал свои акции в семейный траст.
По решению Аркадия Воложа семейный траст на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями.
Аркадий Волож также занимается преподавательской деятельностью. Он заведует кафедрой анализа данных на факультете инноваций и высоких технологий в Московском физико-техническом институте.
Журнал Forbes оценивает состояние Аркадия Воложа в 2,3 миллиарда долларов. В рейтинге "200 богатейших бизнесменов России - 2021" он занимает 64-е место.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАркадий ВоложРоссияСССРForbesМосковский физико-технический институт
 
 
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