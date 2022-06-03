https://ria.ru/20220603/volozh-1793011234.html

Биография Аркадия Воложа

Биография Аркадия Воложа - РИА Новости, 03.06.2022

Биография Аркадия Воложа

Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Юрьевич Волож родился 11 февраля 1964 года в городе Гурьев (сейчас – Атырау) в Казахстане. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:26

2022-06-03T18:26

2022-06-03T18:26

справки

аркадий волож

россия

ссср

forbes

московский физико-технический институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013179_0:79:3067:1804_1920x0_80_0_0_7e5526314d905950ca46e5740603ee7b.jpg

Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Юрьевич Волож родился 11 февраля 1964 года в городе Гурьев (сейчас – Атырау) в Казахстане.В 1986 году окончил Институт нефти и газа имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина) по специальности "прикладная математика". Занимался исследованиями в области обработки больших объемов данных в Институте проблем управления (ИПУ) АН СССР.В 1988 году стал соучредителем компьютерного кооператива "Магистр". В 1989-2000 годах – генеральный директор совместной российско-американской компьютерной компании CompTek.В 1990 году Волож создал компанию "Аркадия", которая занималась поставками компьютеров и программного обеспечения. В этой же компании начал работать Илья Сегалович (1964-2013). В 1993 году Волож и Сегалович запустили новую версию поисковой программы, назвав ее Yandex – сокращенное от "yet another indexer" ("еще один индексатор"). Аркадий Волож предложил заменить первые две английские буквы на русскую "Я". В итоге программу назвали Яndex.В этом же году "Аркадия" вошла в состав компании CompTek. В сентябре 1997 года была впервые анонсирована поисковая машина Яndex-Web. На тот момент Яндекс учитывал морфологию русского языка, расстояние между словами и умел ранжировать документы. В 2000 году была зарегистрирована компания "Яндекс". Ее учредителями стали акционеры CompTek. Более пяти миллионов долларов в компанию инвестировал фонд ru-Net Holdings – его доля составила почти 36%. В число акционеров вошли также менеджеры и ведущие разработчики поисковика. Аркадий Волож занял пост генерального директора компании. С момента создания "Яндекс" под руководством Аркадия Воложа помимо поиска в интернете начал развивать различные информационные, торговые, картографические и музыкальный сервисы, также было запущено несколько сервисов для бизнеса. Компания стала оператором такси, доставки еды, электронной торговли и запустила образовательные программы. В ноябре 2021 года капитализация компании "Яндекс" впервые превысила 30 миллиардов долларов. 3 июня 2022 года стало известно, что Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза, покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса". Согласно пресс-релизу компании, Аркадий Волож владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. В 2019 году он передал свои акции в семейный траст.По решению Аркадия Воложа семейный траст на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями. Аркадий Волож также занимается преподавательской деятельностью. Он заведует кафедрой анализа данных на факультете инноваций и высоких технологий в Московском физико-техническом институте. Журнал Forbes оценивает состояние Аркадия Воложа в 2,3 миллиарда долларов. В рейтинге "200 богатейших бизнесменов России - 2021" он занимает 64-е место.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, аркадий волож, россия, ссср, forbes, московский физико-технический институт