https://ria.ru/20220603/volozh-1792954580.html

Волож покинул пост генерального директора группы компаний "Яндекса"

Волож покинул пост генерального директора группы компаний "Яндекса" - РИА Новости, 03.06.2022

Волож покинул пост генерального директора группы компаний "Яндекса"

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, попавший в число фигурантов шестого пакета санкций Евросоюза, покинет совет директоров и пост генерального директора... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:34

2022-06-03T16:34

2022-06-03T17:53

аркадий волож

экономика

яндекс

евросоюз

россия

новости компаний - экономика

технологии

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, попавший в число фигурантов шестого пакета санкций Евросоюза, покинет совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", сообщает компания.На фоне о включении в перечень Воложа, акции "Яндекса" к 16:27 мск дешевели на 10,55% — до 1424 рублей, тогда как минутами ранее снижались на 14,17% — до 1366,4 рубля."Яндекс объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы", — отметили там.В пресс-службе уточнили, что ни Yandex N.V. (головная компания группы "Яндекса"), ни дочерние компании группы не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании."Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании", — говорится в релизе.По решению Воложа семейный траст, в который он передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями."Траст будет голосовать акциями согласно рекомендациям совета директоров. Это обеспечит устойчивость процесса принятий решений и управления компанией", — отмечается в заявлении.Совет директоров при этом продолжит работу в обычном режиме. И компания, и сам Волож назвали решение о включении сооснователя в "Яндекс" нелогичным.Ранее в официальном журнале ЕС опубликовали документ о шестом пакете ограничений против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Эти меры предусматривают постепенный отказ от поставок российской нефти и нефтепродуктов, отключение от SWIFT, Себрбанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".Список персональных санкций расширился на 65 фигурантов. В частности, помимо Воложа, в него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев, а также начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместитель Кирилла Стремоусова.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

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Владимир Лаврентьев

аркадий волож, экономика, яндекс, евросоюз, россия, новости компаний - экономика, технологии