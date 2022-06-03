https://ria.ru/20220603/volozh-1792954580.html
Волож покинул пост генерального директора группы компаний "Яндекса"
Волож покинул пост генерального директора группы компаний "Яндекса" - РИА Новости, 03.06.2022
Волож покинул пост генерального директора группы компаний "Яндекса"
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, попавший в число фигурантов шестого пакета санкций Евросоюза, покинет совет директоров и пост генерального директора... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:34
2022-06-03T16:34
2022-06-03T17:53
аркадий волож
экономика
яндекс
евросоюз
россия
новости компаний - экономика
технологии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, попавший в число фигурантов шестого пакета санкций Евросоюза, покинет совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", сообщает компания.На фоне о включении в перечень Воложа, акции "Яндекса" к 16:27 мск дешевели на 10,55% — до 1424 рублей, тогда как минутами ранее снижались на 14,17% — до 1366,4 рубля."Яндекс объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы", — отметили там.В пресс-службе уточнили, что ни Yandex N.V. (головная компания группы "Яндекса"), ни дочерние компании группы не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании."Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании", — говорится в релизе.По решению Воложа семейный траст, в который он передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями."Траст будет голосовать акциями согласно рекомендациям совета директоров. Это обеспечит устойчивость процесса принятий решений и управления компанией", — отмечается в заявлении.Совет директоров при этом продолжит работу в обычном режиме. И компания, и сам Волож назвали решение о включении сооснователя в "Яндекс" нелогичным.Ранее в официальном журнале ЕС опубликовали документ о шестом пакете ограничений против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Эти меры предусматривают постепенный отказ от поставок российской нефти и нефтепродуктов, отключение от SWIFT, Себрбанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".Список персональных санкций расширился на 65 фигурантов. В частности, помимо Воложа, в него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев, а также начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместитель Кирилла Стремоусова.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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https://ria.ru/20220506/yandeks-1787237023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аркадий волож, экономика, яндекс, евросоюз, россия, новости компаний - экономика, технологии
16:34 03.06.2022 (обновлено: 17:53 03.06.2022)
Волож покинул пост генерального директора группы компаний "Яндекса"
Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса"
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, попавший в число фигурантов шестого пакета санкций Евросоюза, покинет совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", сообщает
компания.
На фоне о включении в перечень Воложа, акции "Яндекса" к 16:27 мск дешевели на 10,55% — до 1424 рублей, тогда как минутами ранее снижались на 14,17% — до 1366,4 рубля.
"Яндекс
объявляет о том, что Аркадий Волож
покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы", — отметили там.
В пресс-службе уточнили, что ни Yandex N.V. (головная компания группы "Яндекса"), ни дочерние компании группы не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании.
"Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании", — говорится в релизе.
По решению Воложа семейный траст, в который он передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями.
"Траст будет голосовать акциями согласно рекомендациям совета директоров. Это обеспечит устойчивость процесса принятий решений и управления компанией", — отмечается в заявлении.
Совет директоров при этом продолжит работу в обычном режиме. И компания, и сам Волож назвали решение о включении сооснователя в "Яндекс" нелогичным.
Ранее в официальном журнале ЕС опубликовали документ о шестом пакете ограничений против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Эти меры предусматривают постепенный отказ от поставок российской нефти и нефтепродуктов, отключение от SWIFT, Себрбанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета
", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".
Список персональных санкций расширился на 65 фигурантов. В частности, помимо Воложа, в него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы
" Алина Кабаева
, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев, а также начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместитель Кирилла Стремоусова.
Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы
— ухудшить жизнь миллионов людей.