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Первый "Валдай" повез туристов из Нижнего Новгорода в Марий Эл
Первый "Валдай" повез туристов из Нижнего Новгорода в Марий Эл - РИА Новости, 03.06.2022
Первый "Валдай" повез туристов из Нижнего Новгорода в Марий Эл
Первый рейс судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" отправился в пятницу из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:41
2022-06-03T11:41
2022-06-03T12:25
туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Первый рейс судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" отправился в пятницу из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Вице-премьер отметил, что "Валдай" — это не просто водный транспорт, но и один из символов научной и технической мощи России. Он популярен у туристов. В прошлом году им воспользовались около 40 тысяч человек. В этом планируется перевезти уже свыше 90 тысяч.Сейчас на "Валдае" можно совершить прогулки вдоль береговой зоны областного центра, а также из Нижнего Новгорода до Шуховской башни, Павлова, Городца, Чкаловска, Макарьева, Балахны и Чебоксар. Межрегиональные рейсы осуществляются в Юрьевец Ивановской области. В будущем также планируется ввести маршруты до Бора, Дзержинска, Сокольского, а также продолжить активное развитие межрегионального сообщения, в том числе в Юрино, где расположен замок Шереметевых.
https://ria.ru/20220602/kamchatka-1792623512.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, козьмодемьянск, россия, маршруты, республика марий эл, новости - туризм, туризм, судно, пассажиры
11:41 03.06.2022 (обновлено: 12:25 03.06.2022)
Первый "Валдай" повез туристов из Нижнего Новгорода в Марий Эл
Первый рейс "Валдая" отправился в пятницу из Нижнего Новгорода в Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Первый рейс судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" отправился в пятницу из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Мы отправляем в первое путешествие судно, разработанное великим конструктором, нижегородцем Ростиславом Алексеевым. Это новые большие возможности для развития круизного туризма", — сказал Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что "Валдай" — это не просто водный транспорт, но и один из символов научной и технической мощи России. Он популярен у туристов. В прошлом году им воспользовались около 40 тысяч человек. В этом планируется перевезти уже свыше 90 тысяч.
"Пуск нового маршрута позволит нам серьезно увеличить туристический поток. Очень важно, что гости теперь смогут приезжать и в сам Нижний, и в другие города области", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Сейчас на "Валдае" можно совершить прогулки вдоль береговой зоны областного центра, а также из Нижнего Новгорода до Шуховской башни, Павлова, Городца, Чкаловска, Макарьева, Балахны и Чебоксар. Межрегиональные рейсы осуществляются в Юрьевец Ивановской области.
В будущем также планируется ввести маршруты до Бора, Дзержинска, Сокольского, а также продолжить активное развитие межрегионального сообщения, в том числе в Юрино, где расположен замок Шереметевых.