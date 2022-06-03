https://ria.ru/20220603/valday-1792802854.html

Первый "Валдай" повез туристов из Нижнего Новгорода в Марий Эл

Первый "Валдай" повез туристов из Нижнего Новгорода в Марий Эл - РИА Новости, 03.06.2022

Первый "Валдай" повез туристов из Нижнего Новгорода в Марий Эл

Первый рейс судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" отправился в пятницу из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:41

2022-06-03T11:41

2022-06-03T12:25

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Первый рейс судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" отправился в пятницу из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Вице-премьер отметил, что "Валдай" — это не просто водный транспорт, но и один из символов научной и технической мощи России. Он популярен у туристов. В прошлом году им воспользовались около 40 тысяч человек. В этом планируется перевезти уже свыше 90 тысяч.Сейчас на "Валдае" можно совершить прогулки вдоль береговой зоны областного центра, а также из Нижнего Новгорода до Шуховской башни, Павлова, Городца, Чкаловска, Макарьева, Балахны и Чебоксар. Межрегиональные рейсы осуществляются в Юрьевец Ивановской области. В будущем также планируется ввести маршруты до Бора, Дзержинска, Сокольского, а также продолжить активное развитие межрегионального сообщения, в том числе в Юрино, где расположен замок Шереметевых.

https://ria.ru/20220602/kamchatka-1792623512.html

https://ria.ru/20220601/krym-1792325780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

нижний новгород, козьмодемьянск, россия, маршруты, республика марий эл, новости - туризм, туризм, судно, пассажиры