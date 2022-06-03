https://ria.ru/20220603/ukraina-1792949469.html

В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине

В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине - РИА Новости, 03.06.2022

В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине

Между Соединенными Штатами Америки и их союзниками возникает все больше разногласий из-за дальнейшей отправки тяжелого оружия на Украину, пишет The Wall Street... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:24

2022-06-03T16:24

2022-06-03T16:24

в мире

украина

германия

нато

олаф шольц

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Между Соединенными Штатами Америки и их союзниками возникает все больше разногласий из-за дальнейшей отправки тяжелого оружия на Украину, пишет The Wall Street Journal. "Страны Евросоюза начинают опасаться, что это приведет к затягиванию конфликта и нанесет еще больше вреда в экономической сфере, где уже ощущаются негативные последствия в виде рекордного роста цен и нехватки ряда товаров", — отмечается в публикации. Как уточняет автор статьи, одна группа во главе с Германией и Францией выражает все меньше желания поставлять Киеву наступательное вооружение и оружие большой дальности. Власти этих стран также сомневаются, что Россия станет напрямую угрожать НАТО. В то же время Вашингтон и Лондон, возглавляющие другую группу, куда входят в основном страны Центральной и Северной Европы, считают, что следует ожидать более масштабной войны России против Запада. Разногласия на этот счет начали активно проявляться в последние недели, по мере того как украинские власти все больше теряют контроль над Донбассом. Тем временем публичные заявления лидеров Франции и Германии, призывавших начать переговоры о прекращении огня, четко демонстрируют, что они крайне скептически относятся к способности Киева взять под контроль всю территорию страны, отметил журналист. При этом Берлин и Париж отвергают обвинения со стороны других западных союзников в том, что они "делают слишком мало" и "заставляют" Зеленского пойти на уступки.Опросы между тем показывают, что около 70% немцев поддерживают осторожную политику канцлера Германии Олафа Шольца, резюмировал автор материала. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792856154.html

https://ria.ru/20220603/berbok-1792810045.html

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германия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, нато, олаф шольц