В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине
WSJ: между Европой и США усугубляются разногласия из-за поставок вооружений Украине
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Между Соединенными Штатами Америки и их союзниками возникает все больше разногласий из-за дальнейшей отправки тяжелого оружия на Украину, пишет The Wall Street Journal.
"Страны Евросоюза начинают опасаться, что это приведет к затягиванию конфликта и нанесет еще больше вреда в экономической сфере, где уже ощущаются негативные последствия в виде рекордного роста цен и нехватки ряда товаров", — отмечается в публикации.
"Страны Евросоюза начинают опасаться, что это приведет к затягиванию конфликта и нанесет еще больше вреда в экономической сфере, где уже ощущаются негативные последствия в виде рекордного роста цен и нехватки ряда товаров", — отмечается в публикации.
Как уточняет автор статьи, одна группа во главе с Германией и Францией выражает все меньше желания поставлять Киеву наступательное вооружение и оружие большой дальности. Власти этих стран также сомневаются, что Россия станет напрямую угрожать НАТО. В то же время Вашингтон и Лондон, возглавляющие другую группу, куда входят в основном страны Центральной и Северной Европы, считают, что следует ожидать более масштабной войны России против Запада.
Разногласия на этот счет начали активно проявляться в последние недели, по мере того как украинские власти все больше теряют контроль над Донбассом. Тем временем публичные заявления лидеров Франции и Германии, призывавших начать переговоры о прекращении огня, четко демонстрируют, что они крайне скептически относятся к способности Киева взять под контроль всю территорию страны, отметил журналист. При этом Берлин и Париж отвергают обвинения со стороны других западных союзников в том, что они "делают слишком мало" и "заставляют" Зеленского пойти на уступки.
Разногласия на этот счет начали активно проявляться в последние недели, по мере того как украинские власти все больше теряют контроль над Донбассом. Тем временем публичные заявления лидеров Франции и Германии, призывавших начать переговоры о прекращении огня, четко демонстрируют, что они крайне скептически относятся к способности Киева взять под контроль всю территорию страны, отметил журналист. При этом Берлин и Париж отвергают обвинения со стороны других западных союзников в том, что они "делают слишком мало" и "заставляют" Зеленского пойти на уступки.
Опросы между тем показывают, что около 70% немцев поддерживают осторожную политику канцлера Германии Олафа Шольца, резюмировал автор материала.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.