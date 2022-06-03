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В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине - РИА Новости, 03.06.2022
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В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине
В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине - РИА Новости, 03.06.2022
В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине
Между Соединенными Штатами Америки и их союзниками возникает все больше разногласий из-за дальнейшей отправки тяжелого оружия на Украину, пишет The Wall Street... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:24
2022-06-03T16:24
в мире
украина
германия
нато
олаф шольц
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Между Соединенными Штатами Америки и их союзниками возникает все больше разногласий из-за дальнейшей отправки тяжелого оружия на Украину, пишет The Wall Street Journal. "Страны Евросоюза начинают опасаться, что это приведет к затягиванию конфликта и нанесет еще больше вреда в экономической сфере, где уже ощущаются негативные последствия в виде рекордного роста цен и нехватки ряда товаров", — отмечается в публикации. Как уточняет автор статьи, одна группа во главе с Германией и Францией выражает все меньше желания поставлять Киеву наступательное вооружение и оружие большой дальности. Власти этих стран также сомневаются, что Россия станет напрямую угрожать НАТО. В то же время Вашингтон и Лондон, возглавляющие другую группу, куда входят в основном страны Центральной и Северной Европы, считают, что следует ожидать более масштабной войны России против Запада. Разногласия на этот счет начали активно проявляться в последние недели, по мере того как украинские власти все больше теряют контроль над Донбассом. Тем временем публичные заявления лидеров Франции и Германии, призывавших начать переговоры о прекращении огня, четко демонстрируют, что они крайне скептически относятся к способности Киева взять под контроль всю территорию страны, отметил журналист. При этом Берлин и Париж отвергают обвинения со стороны других западных союзников в том, что они "делают слишком мало" и "заставляют" Зеленского пойти на уступки.Опросы между тем показывают, что около 70% немцев поддерживают осторожную политику канцлера Германии Олафа Шольца, резюмировал автор материала. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792856154.html
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в мире, украина, германия, нато, олаф шольц
16:24 03.06.2022
 
В США объяснили, почему Европа не хочет помогать Украине

WSJ: между Европой и США усугубляются разногласия из-за поставок вооружений Украине

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Между Соединенными Штатами Америки и их союзниками возникает все больше разногласий из-за дальнейшей отправки тяжелого оружия на Украину, пишет The Wall Street Journal.

"Страны Евросоюза начинают опасаться, что это приведет к затягиванию конфликта и нанесет еще больше вреда в экономической сфере, где уже ощущаются негативные последствия в виде рекордного роста цен и нехватки ряда товаров", — отмечается в публикации.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
12:35
В США раскрыли неприятную правду для Украины
Как уточняет автор статьи, одна группа во главе с Германией и Францией выражает все меньше желания поставлять Киеву наступательное вооружение и оружие большой дальности. Власти этих стран также сомневаются, что Россия станет напрямую угрожать НАТО. В то же время Вашингтон и Лондон, возглавляющие другую группу, куда входят в основном страны Центральной и Северной Европы, считают, что следует ожидать более масштабной войны России против Запада.

Разногласия на этот счет начали активно проявляться в последние недели, по мере того как украинские власти все больше теряют контроль над Донбассом. Тем временем публичные заявления лидеров Франции и Германии, призывавших начать переговоры о прекращении огня, четко демонстрируют, что они крайне скептически относятся к способности Киева взять под контроль всю территорию страны, отметил журналист. При этом Берлин и Париж отвергают обвинения со стороны других западных союзников в том, что они "делают слишком мало" и "заставляют" Зеленского пойти на уступки.
Опросы между тем показывают, что около 70% немцев поддерживают осторожную политику канцлера Германии Олафа Шольца, резюмировал автор материала.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
10:41
Немцы задали Бербок один вопрос после ее слов об Украине
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
 
В миреУкраинаГерманияНАТООлаф Шольц
 
 
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