Экс-сотрудник ЦРУ осудил главу АНБ за болтовню о "наступлении на Россию"
Экс-сотрудник ЦРУ Бейкер осудил проговорившегося о кибер-наступлениях главу АНБ
© AP Photo / Cliff OwenГлава киберкомандования США Пол Накасоне
© AP Photo / Cliff Owen
Глава киберкомандования США Пол Накасоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Главе киберкомандования США Полу Накасоне не стоило публично раскрывать детали своей работы, заявил в интервью Fox Business бывший сотрудник ЦРУ Майк Бейкер.
Ранее Накасоне в интервью телеканалу Sky News впервые признал участие своих подчиненных в "наступательных, оборонительных и информационных" действиях в связи с украинским конфликтом.
"Директор очень опытный человек, но я просто не понимаю это появившееся у нас недавно, в последние несколько лет, желание раскрывать рот и говорить вещи, которые говорить не нужно. <…> Зачем об этом говорить? Пожалуй, именно это я и не могу взять в толк. Просто закройте пасть и делайте то, что и так делаете!" — прокомментировал произошедшее Бейкер.
На это ведущий передачи иронично подметил, что каждому хочется момента славы. Бывший сотрудник разведки согласился.
Накасоне отказался раскрыть детали этих операций, но подчеркнул, что они якобы "были абсолютно законными, осуществлялись под полным гражданским надзором и в соответствии с политикой министерства обороны США".
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер позже заявила, что американская администрация не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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