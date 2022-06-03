https://ria.ru/20220603/reys-1792883620.html

На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота"

На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота" - РИА Новости, 03.06.2022

На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота"

Вылет рейса Коломбо — Москва отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня, сообщает компания РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:44

2022-06-03T13:44

2022-06-03T17:12

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вылет рейса Коломбо — Москва отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня, сообщает компания "Аэрофлот"."Вылет рейса "Аэрофлота" SU289 из Коломбо в Москву от 02.06.2022 задержан и далее отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки. Судебное слушание о снятии ареста воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года", — сказали в пресс-службе "Аэрофлота".В компании также сообщили, что пассажиры рейса размещены в гостинице, обслуживаются согласно стандарту авиакомпании и будут проинформированы контакт-центром "Аэрофлота" о времени вылета в Москву. Судя по данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейс выполнялся самолетом Airbus A330-300.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.

https://ria.ru/20220603/azerbaydzhan-1792871196.html

https://ria.ru/20220602/puteshestviya-1792352086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шри-ланка, москва, коломбо, аэрофлот, россия, в мире, туризм, новости - туризм