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На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота" - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
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На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота"
На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота" - РИА Новости, 03.06.2022
На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота"
Вылет рейса Коломбо — Москва отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня, сообщает компания РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:44
2022-06-03T17:12
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вылет рейса Коломбо — Москва отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня, сообщает компания "Аэрофлот"."Вылет рейса "Аэрофлота" SU289 из Коломбо в Москву от 02.06.2022 задержан и далее отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки. Судебное слушание о снятии ареста воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года", — сказали в пресс-службе "Аэрофлота".В компании также сообщили, что пассажиры рейса размещены в гостинице, обслуживаются согласно стандарту авиакомпании и будут проинформированы контакт-центром "Аэрофлота" о времени вылета в Москву. Судя по данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейс выполнялся самолетом Airbus A330-300.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.
https://ria.ru/20220603/azerbaydzhan-1792871196.html
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шри-ланка, москва, коломбо, аэрофлот, россия, в мире, туризм, новости - туризм
13:44 03.06.2022 (обновлено: 17:12 03.06.2022)
 
На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота"

Вылет рейса Коломбо — Москва отменили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота"
Самолет Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вылет рейса Коломбо — Москва отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня, сообщает компания "Аэрофлот".
"Вылет рейса "Аэрофлота" SU289 из Коломбо в Москву от 02.06.2022 задержан и далее отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки. Судебное слушание о снятии ареста воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года", — сказали в пресс-службе "Аэрофлота".
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13:40Туризм
Две зарубежные авиакомпании начинают летать в Россию
В компании также сообщили, что пассажиры рейса размещены в гостинице, обслуживаются согласно стандарту авиакомпании и будут проинформированы контакт-центром "Аэрофлота" о времени вылета в Москву. Судя по данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейс выполнялся самолетом Airbus A330-300.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.
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