https://ria.ru/20220603/remont-1792785445.html
Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе
Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе - РИА Новости, 03.06.2022
Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в ближайшие три года в регионе планируют капитально отремонтировать девять спортивных объектов. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:53
2022-06-03T08:53
2022-06-03T08:53
амурская область
общество
амурская область
райчихинск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в ближайшие три года в регионе планируют капитально отремонтировать девять спортивных объектов.О планах по ремонту спортивных объектов Орлов рассказал после того, как посетил стадион "Горнячок" в Райчихинске, который отремонтировали благодаря сразу нескольким программам: госпрограмме "Газпром детям", региональной программе "Развитие образования Амурской области" и муниципальной "Развитие образования городского округа города Райчихинска Амурской области"."На обновленном стадионе предусмотрены беговые дорожки, место для прыжков, площадка для футбола, есть отдельное пространство с тренажёрами. Занятия организуют как для детей, так и для взрослых. В общей сложности капремонт обошёлся в 15 миллионов рублей. Из них половину выделила компания "Газпром", остальное – средства областного и городского бюджетов. В ближайшие три года в регионе планируем капитально отремонтировать девять спортивных объектов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
https://ria.ru/20220602/karer-1792586809.html
амурская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, райчихинск, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе
Глава Амурской области Орлов рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе