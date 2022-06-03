https://ria.ru/20220603/remont-1792785445.html

Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе

Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе - РИА Новости, 03.06.2022

Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в ближайшие три года в регионе планируют капитально отремонтировать девять спортивных объектов. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:53

2022-06-03T08:53

2022-06-03T08:53

амурская область

общество

амурская область

райчихинск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в ближайшие три года в регионе планируют капитально отремонтировать девять спортивных объектов.О планах по ремонту спортивных объектов Орлов рассказал после того, как посетил стадион "Горнячок" в Райчихинске, который отремонтировали благодаря сразу нескольким программам: госпрограмме "Газпром детям", региональной программе "Развитие образования Амурской области" и муниципальной "Развитие образования городского округа города Райчихинска Амурской области"."На обновленном стадионе предусмотрены беговые дорожки, место для прыжков, площадка для футбола, есть отдельное пространство с тренажёрами. Занятия организуют как для детей, так и для взрослых. В общей сложности капремонт обошёлся в 15 миллионов рублей. Из них половину выделила компания "Газпром", остальное – средства областного и городского бюджетов. В ближайшие три года в регионе планируем капитально отремонтировать девять спортивных объектов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.

https://ria.ru/20220602/karer-1792586809.html

амурская область

райчихинск

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Ольга Маркова

общество, амурская область, райчихинск, василий орлов (губернатор)