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Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе - РИА Новости, 03.06.2022
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Амурская область
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Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе
Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе - РИА Новости, 03.06.2022
Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в ближайшие три года в регионе планируют капитально отремонтировать девять спортивных объектов. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:53
2022-06-03T08:53
амурская область
общество
амурская область
райчихинск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в ближайшие три года в регионе планируют капитально отремонтировать девять спортивных объектов.О планах по ремонту спортивных объектов Орлов рассказал после того, как посетил стадион "Горнячок" в Райчихинске, который отремонтировали благодаря сразу нескольким программам: госпрограмме "Газпром детям", региональной программе "Развитие образования Амурской области" и муниципальной "Развитие образования городского округа города Райчихинска Амурской области"."На обновленном стадионе предусмотрены беговые дорожки, место для прыжков, площадка для футбола, есть отдельное пространство с тренажёрами. Занятия организуют как для детей, так и для взрослых. В общей сложности капремонт обошёлся в 15 миллионов рублей. Из них половину выделила компания "Газпром", остальное – средства областного и городского бюджетов. В ближайшие три года в регионе планируем капитально отремонтировать девять спортивных объектов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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общество, амурская область, райчихинск, василий орлов (губернатор)
08:53 03.06.2022
 
Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе

Глава Амурской области Орлов рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в ближайшие три года в регионе планируют капитально отремонтировать девять спортивных объектов.
О планах по ремонту спортивных объектов Орлов рассказал после того, как посетил стадион "Горнячок" в Райчихинске, который отремонтировали благодаря сразу нескольким программам: госпрограмме "Газпром детям", региональной программе "Развитие образования Амурской области" и муниципальной "Развитие образования городского округа города Райчихинска Амурской области".
"На обновленном стадионе предусмотрены беговые дорожки, место для прыжков, площадка для футбола, есть отдельное пространство с тренажёрами. Занятия организуют как для детей, так и для взрослых. В общей сложности капремонт обошёлся в 15 миллионов рублей. Из них половину выделила компания "Газпром", остальное – средства областного и городского бюджетов. В ближайшие три года в регионе планируем капитально отремонтировать девять спортивных объектов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 12:08Амурская область
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Амурская областьОбществоАмурская областьРайчихинскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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