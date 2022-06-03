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Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ - РИА Новости, 03.06.2022
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Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ
Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ - РИА Новости, 03.06.2022
Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ
Глава Российской академии наук Александр Сергеев в резкой форме потребовал от членов РАН прекратить попытки выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя при РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:34
2022-06-03T13:34
александр сергеев (ран)
россия
украина
российская академия наук
москва
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев в резкой форме потребовал от членов РАН прекратить попытки выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя при этом своим статусом членов академии, и заявил, что категорически не разделяет позиции "фронды" в ее рядах."Я очень прошу всех членов Российской академии наук воздержаться от оскорбления власти", - сказал Сергеев в пятницу на общем собрании РАН в Москве.По словам Сергеева, РАН должна конструктивно взаимодействовать с властью, не оскорбляя ее, "в том числе и в отдельных очень важных и резонансных обращениях через средства массовой информации, которые наносят сильнейший урон престижу Российской академии наук".Глава РАН напомнил, что уже говорил об этом после того, как в феврале несколько академиков и членов-корреспондентов РАН высказались в свете специальной военной операции на Украине в открытом письме в газете "Троицкий вариант"*. Среди подписантов были, в числе других, академики Роальд Сагдеев, Валерий Рубаков, Михаил Данилов, Ефим Хазанов, Сергей Стишов, члены-корреспонденты РАН Аскольд Иванчик и Елизавета Бонч-Осмоловская (они баллотировались в академики на нынешних выборах в РАН, но не прошли)."Участвуют в подписании (открытых писем). Коллеги, несколько раз говорил – а зачем те, кто подписывают, пишут там "академик Российской академии наук"? Это зачем?" - сказал Сергеев. "РАН – это государственная организация. Бравирование тем, что подписант является членом Российской академии наук, означает то, что государственная организация таким образом выражается в отношении власти", - добавил он.По словам Сергеева, сам он не против выражения гражданской позиции. "Но слушайте, пишите: "физик из Екатеринбурга", "химик из Новосибирска". Нет, (пишут) "физик, академик Российской академии наук". Ну подумайте, что вы делаете!" - сказал глава РАН. "Я категорически не разделяю позицию этой фронды", - подчеркнул Сергеев.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20220525/royzman-1790618614.html
https://ria.ru/20220330/uchenye-1780858703.html
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александр сергеев (ран), россия, украина, российская академия наук, москва, общество
13:34 03.06.2022
 
Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ

Глава РАН Сергеев потребовал от членов академии наук прекратить оскорблять власть в СМИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев в резкой форме потребовал от членов РАН прекратить попытки выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя при этом своим статусом членов академии, и заявил, что категорически не разделяет позиции "фронды" в ее рядах.
"Я очень прошу всех членов Российской академии наук воздержаться от оскорбления власти", - сказал Сергеев в пятницу на общем собрании РАН в Москве.
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По словам Сергеева, РАН должна конструктивно взаимодействовать с властью, не оскорбляя ее, "в том числе и в отдельных очень важных и резонансных обращениях через средства массовой информации, которые наносят сильнейший урон престижу Российской академии наук".
Глава РАН напомнил, что уже говорил об этом после того, как в феврале несколько академиков и членов-корреспондентов РАН высказались в свете специальной военной операции на Украине в открытом письме в газете "Троицкий вариант"*. Среди подписантов были, в числе других, академики Роальд Сагдеев, Валерий Рубаков, Михаил Данилов, Ефим Хазанов, Сергей Стишов, члены-корреспонденты РАН Аскольд Иванчик и Елизавета Бонч-Осмоловская (они баллотировались в академики на нынешних выборах в РАН, но не прошли).
"Участвуют в подписании (открытых писем). Коллеги, несколько раз говорил – а зачем те, кто подписывают, пишут там "академик Российской академии наук"? Это зачем?" - сказал Сергеев. "РАН – это государственная организация. Бравирование тем, что подписант является членом Российской академии наук, означает то, что государственная организация таким образом выражается в отношении власти", - добавил он.
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По словам Сергеева, сам он не против выражения гражданской позиции. "Но слушайте, пишите: "физик из Екатеринбурга", "химик из Новосибирска". Нет, (пишут) "физик, академик Российской академии наук". Ну подумайте, что вы делаете!" - сказал глава РАН. "Я категорически не разделяю позицию этой фронды", - подчеркнул Сергеев.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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