https://ria.ru/20220603/ran-1792879958.html

Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ

Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ - РИА Новости, 03.06.2022

Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ

Глава Российской академии наук Александр Сергеев в резкой форме потребовал от членов РАН прекратить попытки выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя при РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:34

2022-06-03T13:34

2022-06-03T13:34

александр сергеев (ран)

россия

украина

российская академия наук

москва

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев в резкой форме потребовал от членов РАН прекратить попытки выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя при этом своим статусом членов академии, и заявил, что категорически не разделяет позиции "фронды" в ее рядах."Я очень прошу всех членов Российской академии наук воздержаться от оскорбления власти", - сказал Сергеев в пятницу на общем собрании РАН в Москве.По словам Сергеева, РАН должна конструктивно взаимодействовать с властью, не оскорбляя ее, "в том числе и в отдельных очень важных и резонансных обращениях через средства массовой информации, которые наносят сильнейший урон престижу Российской академии наук".Глава РАН напомнил, что уже говорил об этом после того, как в феврале несколько академиков и членов-корреспондентов РАН высказались в свете специальной военной операции на Украине в открытом письме в газете "Троицкий вариант"*. Среди подписантов были, в числе других, академики Роальд Сагдеев, Валерий Рубаков, Михаил Данилов, Ефим Хазанов, Сергей Стишов, члены-корреспонденты РАН Аскольд Иванчик и Елизавета Бонч-Осмоловская (они баллотировались в академики на нынешних выборах в РАН, но не прошли)."Участвуют в подписании (открытых писем). Коллеги, несколько раз говорил – а зачем те, кто подписывают, пишут там "академик Российской академии наук"? Это зачем?" - сказал Сергеев. "РАН – это государственная организация. Бравирование тем, что подписант является членом Российской академии наук, означает то, что государственная организация таким образом выражается в отношении власти", - добавил он.По словам Сергеева, сам он не против выражения гражданской позиции. "Но слушайте, пишите: "физик из Екатеринбурга", "химик из Новосибирска". Нет, (пишут) "физик, академик Российской академии наук". Ну подумайте, что вы делаете!" - сказал глава РАН. "Я категорически не разделяю позицию этой фронды", - подчеркнул Сергеев.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20220525/royzman-1790618614.html

https://ria.ru/20220330/uchenye-1780858703.html

https://ria.ru/20220519/feyki-1789553290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр сергеев (ран), россия, украина, российская академия наук, москва, общество