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В Китае объявили о провале экономической войны Запада с Россией

В Китае объявили о провале экономической войны Запада с Россией - РИА Новости, 03.06.2022

В Китае объявили о провале экономической войны Запада с Россией

Западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T02:46

2022-06-03T02:46

2022-06-03T14:19

в мире

евросоюз

россия

германия

сша

санкции в отношении россии

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу, говорится в статье китайской газеты Global Times.Как отмечает издание, после обнародования шестого пакета санкций ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть, ожидается, что некоторые государства Европы испытают серьезные проблемы с энергоресурсами этой зимой.При этом "пафосный пузырь западной солидарности" лопнул еще до объявления новых ограничений, когда глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что единство Евросоюза "начинает рассыпаться", так как некоторые страны противодействуют введению эмбарго. "Появляются все новые признаки, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями", — указывает Global Times.Как заявил изданию научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян, ЕС вряд ли сможет выступить единым фронтом в вопросе санкций в отношении России, так как единство Запада — это "полупустая" концепция. Он отметил, что некоторое время у ЕС, в особенности у Германии, развивались хорошие связи с Россией, что вызвало недовольство США, и в дальнейшем Вашингтон, спровоцировав кризис на Украине, успешно воспользовался предубежденностью Запада против России.По его словам, западные страны могут и дальше утверждать, что их санкции работают, однако все больше фактов говорят об обратном: США и Европа терпят неудачу в экономической войне с Россией. "Европейцы не настолько глупы, чтобы вредить себе только ради того, чтобы составлять США компанию в этой игре. Когда будут затронуты интересы нескольких западных стран, шаткое единство начнет трещать по швам", — резюмирует Люй Сян.Западные страны столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792638058.html

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791783163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, россия, германия, сша, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен