Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/popytki-1792778763.html
Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились
Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились - РИА Новости, 03.06.2022
Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились
Российская армия отбила все попытки вторгнуться в Херсонскую область, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:40
2022-06-03T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789320983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_581a54405b0b192a5dc6305a9a40807e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Российская армия отбила все попытки вторгнуться в Херсонскую область, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Украина предприняла несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области. При этом глава областной администрации Геннадий Лагута, сбежавший из региона после прихода российской армии, заявил украинским СМИ, что ВСУ якобы освободили более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области и продолжают наступление. Позже о наступлении на Херсон заявил и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области планируют войти в состав России.
https://ria.ru/20220603/instruktory-1792776867.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789320983_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5dcf3d2677b16af11bad2e06b26de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , украина, россия
07:40 03.06.2022 (обновлено: 10:09 03.06.2022)
 
Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились

Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что атаки ВСУ на Херсонскую область были отбиты

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Российская армия отбила все попытки вторгнуться в Херсонскую область, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате, — это чистый популизм. Это все не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.

Украина предприняла несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области. При этом глава областной администрации Геннадий Лагута, сбежавший из региона после прихода российской армии, заявил украинским СМИ, что ВСУ якобы освободили более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области и продолжают наступление. Позже о наступлении на Херсон заявил и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области планируют войти в состав России.
Ахра Авидзба: Иностранцы работают инструкторами - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
07:03Специальная военная операция на Украине
Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала