https://ria.ru/20220603/popytki-1792778763.html

Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились

Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились - РИА Новости, 03.06.2022

Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились

Российская армия отбила все попытки вторгнуться в Херсонскую область, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T07:40

2022-06-03T07:40

2022-06-03T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Российская армия отбила все попытки вторгнуться в Херсонскую область, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Украина предприняла несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области. При этом глава областной администрации Геннадий Лагута, сбежавший из региона после прихода российской армии, заявил украинским СМИ, что ВСУ якобы освободили более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области и продолжают наступление. Позже о наступлении на Херсон заявил и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области планируют войти в состав России.

https://ria.ru/20220603/instruktory-1792776867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область , украина, россия