https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html

WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций

WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций - РИА Новости, 03.06.2022

WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций

Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правительственные источники в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T04:59

2022-06-03T04:59

2022-06-03T08:40

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китай

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правительственные источники в Пекине.Газета утверждает, что Москва по крайней мере в двух случаях оказывала давление на Пекин, добиваясь, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Источник, знакомый с ходом переговоров, назвал состоявшийся обмен мнениями "напряженным".Один из источников заявил, что требования России к Китаю включают в себя сохранение "торговых обязательств", взятых до начала специальной операции 24 февраля, а также финансовую и технологическую поддержку, на которую наложены санкции со стороны США и других стран.Россия не запрашивала "оружие и боеприпасы", подтвердили источники, которые отказались уточнять, шла ли речь о технологиях двойного назначения.Источники называют позицию Китая, который стремится помочь своему важнейшему стратегическому партнеру, затруднительной. По их словам, председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать, как помочь России финансово, но не нарушая санкций.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220603/gegemoniya-1792767614.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761038.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, в мире