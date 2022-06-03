Рейтинг@Mail.ru
WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html
WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций
WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций - РИА Новости, 03.06.2022
WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций
Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правительственные источники в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T04:59
2022-06-03T08:40
россия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правительственные источники в Пекине.Газета утверждает, что Москва по крайней мере в двух случаях оказывала давление на Пекин, добиваясь, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Источник, знакомый с ходом переговоров, назвал состоявшийся обмен мнениями "напряженным".Один из источников заявил, что требования России к Китаю включают в себя сохранение "торговых обязательств", взятых до начала специальной операции 24 февраля, а также финансовую и технологическую поддержку, на которую наложены санкции со стороны США и других стран.Россия не запрашивала "оружие и боеприпасы", подтвердили источники, которые отказались уточнять, шла ли речь о технологиях двойного назначения.Источники называют позицию Китая, который стремится помочь своему важнейшему стратегическому партнеру, затруднительной. По их словам, председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать, как помочь России финансово, но не нарушая санкций.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220603/gegemoniya-1792767614.html
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761038.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире
04:59 03.06.2022 (обновлено: 08:40 03.06.2022)
 
WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций

WP: председатель Китая Си Цзиньпин поручил найти способ помочь России, не нарушая санкций

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правительственные источники в Пекине.
Газета утверждает, что Москва по крайней мере в двух случаях оказывала давление на Пекин, добиваясь, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Источник, знакомый с ходом переговоров, назвал состоявшийся обмен мнениями "напряженным".
Один из источников заявил, что требования России к Китаю включают в себя сохранение "торговых обязательств", взятых до начала специальной операции 24 февраля, а также финансовую и технологическую поддержку, на которую наложены санкции со стороны США и других стран.
Россия не запрашивала "оружие и боеприпасы", подтвердили источники, которые отказались уточнять, шла ли речь о технологиях двойного назначения.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
01:47
Антироссийские санкции ускоряют конец гегемонии США, заявили в Венесуэле
Источники называют позицию Китая, который стремится помочь своему важнейшему стратегическому партнеру, затруднительной. По их словам, председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать, как помочь России финансово, но не нарушая санкций.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 23:31
В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции
 
РоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала