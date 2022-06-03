https://ria.ru/20220603/ospa-1793064694.html
В США выявили 20 случаев оспы обезьян, в мире – почти 800
В США выявили 20 случаев оспы обезьян, в мире – почти 800 - РИА Новости, 03.06.2022
В США выявили 20 случаев оспы обезьян, в мире – почти 800
Почти 800 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян зарегистрированы в 28 странах, в том числе 20 случаев – в США, следует из данных медицинского... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:54
2022-06-03T23:54
2022-06-03T23:57
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Почти 800 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян зарегистрированы в 28 странах, в том числе 20 случаев – в США, следует из данных медицинского регулятора CDC.На своем сайте CDC разместил интерактивную карту, которая, опираясь на информацию из официальных открытых источников, демонстрирует распространение болезни по миру.Согласно ресурсу, в 28 странах выявлено 790 случаев заражения. В лидерах – Великобритания, где заболели 207 человек, Испания и Португалия со 156 и 138 пациентами, соответственно.США держатся на восьмом месте с 20 случаями, впереди них также Канада, Германия, Нидерланды и Франция.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789756378.html
https://ria.ru/20220602/leningrad-1792653280.html
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в мире, сша, великобритания, испания, коронавирус covid-19
23:54 03.06.2022 (обновлено: 23:57 03.06.2022)
В США выявили 20 случаев оспы обезьян, в мире – почти 800
Медрегулятор CDC: в США выявили 20 случаев оспы обезьян, в мире – почти 800