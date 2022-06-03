https://ria.ru/20220603/neyroset-1792890586.html
Билайн готов обучить нейросеть фиксировать распространение борщевика
Билайн готов обучить нейросеть фиксировать распространение борщевика - РИА Новости, 03.06.2022
Билайн готов обучить нейросеть фиксировать распространение борщевика
Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта и видеонаблюдения поможет быстро фиксировать распространение борщевика, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:58
2022-06-03T13:58
2022-06-03T14:02
билайн
вымпелком
технологии
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сколковский институт науки и технологий
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта и видеонаблюдения поможет быстро фиксировать распространение борщевика, рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора билайн.Ученые из Центра наук о жизни "Сколтеха" в конце мая опубликовали прогноз распространения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в условиях изменений климата. Выстроенная ими модель показала, что под угрозой инвазии — вся европейская часть России, кроме самых северных районов. Согласно прогнозам экспертов, есть большой риск, что европейская часть России скоро зарастет борщевиком.Эксперт добавила, что Минсельхоз не хочет заниматься культивацией этого растения, поэтому использует против борщевика химические препараты, которые должны предотвратить его распространение. Но, по мнению Дроновой, у борщевика есть много полезных свойств, которые могут быть нужны не только для удобрений, но и для создания биопластика."Надо обращать внимание на то, что можно сделать из этого борщевика, если он уже вырос и его много", - добавила она.
https://ria.ru/20220505/bilayn-1786943029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, технологии, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сколковский институт науки и технологий, новости компаний - экономика
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта и видеонаблюдения поможет быстро фиксировать распространение борщевика, рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора билайн.
"При поступлении соответствующего заказа мы готовы разработать алгоритм на основе нейросети и специального видеооборудования, который позволит быстро фиксировать распространение борщевика", - сообщили в службе оператора.
Ученые из Центра наук о жизни "Сколтеха
" в конце мая опубликовали прогноз распространения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в условиях изменений климата. Выстроенная ими модель показала, что под угрозой инвазии — вся европейская часть России
, кроме самых северных районов. Согласно прогнозам экспертов, есть большой риск, что европейская часть России скоро зарастет борщевиком.
"Тема борщевика стала популярна, как только его исключили из Минсельхоза
и он перешел в область природопользования, когда им никто не занимается. У борщевика есть такая особенность: его семена, попадая в почву, живут очень долго, до 12 лет. Из-за этого возникает ощущение, что он распространяется со скоростью света", - пояснила агентству исполнительный директор АНО "Международный Центр Ответственного Туризма" Наталия Дронова.
Эксперт добавила, что Минсельхоз не хочет заниматься культивацией этого растения, поэтому использует против борщевика химические препараты, которые должны предотвратить его распространение. Но, по мнению Дроновой, у борщевика есть много полезных свойств, которые могут быть нужны не только для удобрений, но и для создания биопластика.
"Надо обращать внимание на то, что можно сделать из этого борщевика, если он уже вырос и его много", - добавила она.