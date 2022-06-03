https://ria.ru/20220603/neyroset-1792890586.html

Билайн готов обучить нейросеть фиксировать распространение борщевика

Билайн готов обучить нейросеть фиксировать распространение борщевика - РИА Новости, 03.06.2022

Билайн готов обучить нейросеть фиксировать распространение борщевика

Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта и видеонаблюдения поможет быстро фиксировать распространение борщевика, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:58

2022-06-03T13:58

2022-06-03T14:02

билайн

вымпелком

технологии

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

сколковский институт науки и технологий

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта и видеонаблюдения поможет быстро фиксировать распространение борщевика, рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора билайн.Ученые из Центра наук о жизни "Сколтеха" в конце мая опубликовали прогноз распространения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в условиях изменений климата. Выстроенная ими модель показала, что под угрозой инвазии — вся европейская часть России, кроме самых северных районов. Согласно прогнозам экспертов, есть большой риск, что европейская часть России скоро зарастет борщевиком.Эксперт добавила, что Минсельхоз не хочет заниматься культивацией этого растения, поэтому использует против борщевика химические препараты, которые должны предотвратить его распространение. Но, по мнению Дроновой, у борщевика есть много полезных свойств, которые могут быть нужны не только для удобрений, но и для создания биопластика."Надо обращать внимание на то, что можно сделать из этого борщевика, если он уже вырос и его много", - добавила она.

https://ria.ru/20220505/bilayn-1786943029.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сколковский институт науки и технологий, новости компаний - экономика