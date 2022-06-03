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В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение - РИА Новости, 03.06.2022
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В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение
В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение - РИА Новости, 03.06.2022
В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение
Генеральный директор крупнейшей энергетической компании США Chevron Марк Вирт заявил, что ослабление ковидных ограничений сформировало "очень мощный" спрос на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T22:06
2022-06-03T22:06
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Генеральный директор крупнейшей энергетической компании США Chevron Марк Вирт заявил, что ослабление ковидных ограничений сформировало "очень мощный" спрос на нефть в мире, который сегодня значительно опережает предложение.Группа стран ОПЕК+ на заседании в четверг приняла решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.&nbsp;Лидеры ЕС в ночь на 31 мая достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, опек
22:06 03.06.2022
 
В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение

Гендиректор Chevron Вирт: спрос на нефть в мире заметно опережает предложение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Генеральный директор крупнейшей энергетической компании США Chevron Марк Вирт заявил, что ослабление ковидных ограничений сформировало "очень мощный" спрос на нефть в мире, который сегодня значительно опережает предложение.
 "Сегодня мы наблюдаем очень мощный спрос. Международные авиаперевозки достигли своего пика с начала пандемии, и существует много других сигналов, указывающих на то, что спрос очень велик. И спрос в нашей отрасли, как правило, растет быстрее предложения. Мы наблюдали такое явление в 2020 году  - то же самое происходит и на сегодняшний день", - сказал Вирт в интервью Bloomberg TV.
Группа стран ОПЕК+ на заседании в четверг приняла решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций. 
Лидеры ЕС в ночь на 31 мая достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.
Нефть - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 19:05В мире
ЕС запретил импортировать сырую нефть из России
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.
 
ЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕвросоюзОПЕК
 
 
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