В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение
Гендиректор Chevron Вирт: спрос на нефть в мире заметно опережает предложение
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Генеральный директор крупнейшей энергетической компании США Chevron Марк Вирт заявил, что ослабление ковидных ограничений сформировало "очень мощный" спрос на нефть в мире, который сегодня значительно опережает предложение.
"Сегодня мы наблюдаем очень мощный спрос. Международные авиаперевозки достигли своего пика с начала пандемии, и существует много других сигналов, указывающих на то, что спрос очень велик. И спрос в нашей отрасли, как правило, растет быстрее предложения. Мы наблюдали такое явление в 2020 году - то же самое происходит и на сегодняшний день", - сказал Вирт в интервью Bloomberg TV.
Лидеры ЕС в ночь на 31 мая достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.