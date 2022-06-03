https://ria.ru/20220603/neft-1793056240.html

В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение

В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение - РИА Новости, 03.06.2022

В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложение

Генеральный директор крупнейшей энергетической компании США Chevron Марк Вирт заявил, что ослабление ковидных ограничений сформировало "очень мощный" спрос на... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:06

2022-06-03T22:06

2022-06-03T22:06

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

россия

евросоюз

опек

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Генеральный директор крупнейшей энергетической компании США Chevron Марк Вирт заявил, что ослабление ковидных ограничений сформировало "очень мощный" спрос на нефть в мире, который сегодня значительно опережает предложение.Группа стран ОПЕК+ на заседании в четверг приняла решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций. Лидеры ЕС в ночь на 31 мая достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/es-1793024160.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, опек