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Собянин посетил Луганск и провел переговоры с главой ЛНР

Собянин посетил Луганск и провел переговоры с главой ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022

Собянин посетил Луганск и провел переговоры с главой ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочей поездкой Луганск, где провёл встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой администрации Луганска Манолисом... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:03

2022-06-03T17:03

2022-06-03T17:17

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луганск

луганская народная республика

сергей собянин

леонид пасечник

манолис пилавов

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочей поездкой Луганск, где провёл встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым.По итогам переговоров было подписано соглашение между правительством Москвы и правительством ЛНР о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также была подписана совместная декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.В ходе переговоров администрации городов-побратимов Москвы и Луганска выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях, как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, социальная защита населения, здравоохранение, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика."Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов - Луганска и Донецка… Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей", - заявил Собянин журналистам, комментируя декларацию.В ходе визита Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых уже участвуют московские специалисты."Наша задача помочь Луганску восстановить нормальную жизнь, не только мирную, мирная уже здесь практически восстановлена, но восстановить и социальную, инженерную инфраструктуру, так, чтобы город функционировал как положено", - сказал Собянин во время визита на один из объектов.В восстановлении участвуют 1,5 тысячи московских специалистов и 500 единиц техники, мэр Москвы поблагодарил их за то, что приехали в Луганск и занимаются данными работами. Во время посещения разрушенной от обстрелов украинских силовиков школы в Луганске, которую на данный момент восстанавливают, Собянин пообщался с местными жителями, а также представителями образования города и предложил им дать свои идеи по благоустройству прилегающей к школе территории."Мы не только вашу школу, мы в этом году девять школ восстанавливаем, посмотрите, чтобы пришкольная территория была благоустроена, дайте свои предложения", - сказал Собянин.Специалисты отчитались мэру Москвы о том, что на данный момент в Луганск завезены необходимые материалы и заведена техника для восстановления ряда объектов инфраструктуры. В том числе домов, школ, водоводов и теплотрасс.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, луганск, луганская народная республика, сергей собянин, леонид пасечник, манолис пилавов