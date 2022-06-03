https://ria.ru/20220603/kosmodrom-1792787030.html

На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском "Прогресса" к МКС

На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском "Прогресса" к МКС - РИА Новости, 03.06.2022

На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском "Прогресса" к МКС

Флаги ДНР и ЛНР подняли на стартовом комплексе Байконура перед пуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:03

2022-06-03T09:03

2022-06-03T10:15

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

ркк "энергия"

луганская народная республика

донецкая народная республика

байконур (космодром)

донбасс

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Флаги ДНР и ЛНР подняли на стартовом комплексе Байконура перед пуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20", передает корреспондент РИА Новости.Ракета должна стартовать в 12.32 мск, а через несколько минут корабль выйдет на орбиту и начнёт самостоятельный полет к Международной космической станции. Он сделает два витка вокруг Земли и пристыкуется к МКС в 16.02 мск.Пуск ракеты посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик. В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток."Прогресс МС-20" привезет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду.Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", луганская народная республика, донецкая народная республика, байконур (космодром), донбасс