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На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском "Прогресса" к МКС - РИА Новости, 03.06.2022
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На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском "Прогресса" к МКС
На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском "Прогресса" к МКС - РИА Новости, 03.06.2022
На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском "Прогресса" к МКС
Флаги ДНР и ЛНР подняли на стартовом комплексе Байконура перед пуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:03
2022-06-03T10:15
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
ркк "энергия"
луганская народная республика
донецкая народная республика
байконур (космодром)
донбасс
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Флаги ДНР и ЛНР подняли на стартовом комплексе Байконура перед пуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20", передает корреспондент РИА Новости.Ракета должна стартовать в 12.32 мск, а через несколько минут корабль выйдет на орбиту и начнёт самостоятельный полет к Международной космической станции. Он сделает два витка вокруг Земли и пристыкуется к МКС в 16.02 мск.Пуск ракеты посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик. В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток."Прогресс МС-20" привезет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду.Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", луганская народная республика, донецкая народная республика, байконур (космодром), донбасс
09:03 03.06.2022 (обновлено: 10:15 03.06.2022)
 
На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском "Прогресса" к МКС

На Байконуре подняли флаги республик Донбасса перед запуском именного "Прогресса МС-20"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония поднятия флагов ЛНР и ДНР перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Церемония поднятия флагов ЛНР и ДНР перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Флаги ДНР и ЛНР подняли на стартовом комплексе Байконура перед пуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20", передает корреспондент РИА Новости.
Ракета должна стартовать в 12.32 мск, а через несколько минут корабль выйдет на орбиту и начнёт самостоятельный полет к Международной космической станции. Он сделает два витка вокруг Земли и пристыкуется к МКС в 16.02 мск.
Пуск ракеты посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик. В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.
"Прогресс МС-20" привезет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду.
Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.
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27 мая, 08:00
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РКК "Энергия"Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБайконур (космодром)Донбасс
 
 
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