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Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
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Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР
Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение посвятить пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" Донецкой и Луганской... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:39
2022-04-27T17:39
космос - риа наука
луганская народная республика
донецкая народная республика
ссср
вооруженные силы украины
международная космическая станция (мкс)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение посвятить пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" Донецкой и Луганской Народным Республикам, сообщается на сайте госкорпорации."Он (Рогозин - ред.) принял решение посвятить пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" не только Донецкой, но и Луганской Народной Республике", - указано в сообщении.В госкорпорации уточняют, что на головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".Ранее Рогозин заявлял, что поддержит идею назвать "Донбассом" следующий грузовой корабль "Прогресс", который полетит к Международной космической станции.Запуск грузовика "Прогресс МС-20" к МКС запланирован на 3 июня 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/roskosmos-1785125193.html
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космос - риа наука, луганская народная республика, донецкая народная республика, ссср, вооруженные силы украины, международная космическая станция (мкс), признание днр и лнр в россии
17:39 27.04.2022
 
Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР

"Роскосмос": запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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Запуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение посвятить пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" Донецкой и Луганской Народным Республикам, сообщается на сайте госкорпорации.
"Он (Рогозин - ред.) принял решение посвятить пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" не только Донецкой, но и Луганской Народной Республике", - указано в сообщении.
В госкорпорации уточняют, что на головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".
Ранее Рогозин заявлял, что поддержит идею назвать "Донбассом" следующий грузовой корабль "Прогресс", который полетит к Международной космической станции.
Запуск грузовика "Прогресс МС-20" к МКС запланирован на 3 июня 2022 года.
Баннер с изображением бабушки с красным флагом на торце здания в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 22:48В России
"Роскосмос" изобразит на ракете украинскую бабушку с советским флагом
 
Космос - РИА НаукаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСССРВооруженные силы УкраиныМеждународная космическая станция (МКС)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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