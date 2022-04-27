https://ria.ru/20220427/kosmos-1785802695.html
Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР
Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение посвятить пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" Донецкой и Луганской... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:39
2022-04-27T17:39
2022-04-27T17:39
космос - риа наука
луганская народная республика
донецкая народная республика
ссср
вооруженные силы украины
международная космическая станция (мкс)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение посвятить пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" Донецкой и Луганской Народным Республикам, сообщается на сайте госкорпорации."Он (Рогозин - ред.) принял решение посвятить пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" не только Донецкой, но и Луганской Народной Республике", - указано в сообщении.В госкорпорации уточняют, что на головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".Ранее Рогозин заявлял, что поддержит идею назвать "Донбассом" следующий грузовой корабль "Прогресс", который полетит к Международной космической станции.Запуск грузовика "Прогресс МС-20" к МКС запланирован на 3 июня 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/roskosmos-1785125193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луганская народная республика, донецкая народная республика, ссср, вооруженные силы украины, международная космическая станция (мкс), признание днр и лнр в россии
Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР
"Роскосмос": запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР