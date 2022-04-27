https://ria.ru/20220427/kosmos-1785802695.html

Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР

Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022

Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение посвятить пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" Донецкой и Луганской... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:39

2022-04-27T17:39

2022-04-27T17:39

космос - риа наука

луганская народная республика

донецкая народная республика

ссср

вооруженные силы украины

международная космическая станция (мкс)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение посвятить пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" Донецкой и Луганской Народным Республикам, сообщается на сайте госкорпорации."Он (Рогозин - ред.) принял решение посвятить пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-20" не только Донецкой, но и Луганской Народной Республике", - указано в сообщении.В госкорпорации уточняют, что на головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".Ранее Рогозин заявлял, что поддержит идею назвать "Донбассом" следующий грузовой корабль "Прогресс", который полетит к Международной космической станции.Запуск грузовика "Прогресс МС-20" к МКС запланирован на 3 июня 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220423/roskosmos-1785125193.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, луганская народная республика, донецкая народная республика, ссср, вооруженные силы украины, международная космическая станция (мкс), признание днр и лнр в россии