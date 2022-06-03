https://ria.ru/20220603/kitay-1792920291.html

В Китае раскрыли истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева

В Китае раскрыли истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева - РИА Новости, 03.06.2022

В Китае раскрыли истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву, не окажут влияния на развитие украинского кризиса, считает автор статьи РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:17

2022-06-03T15:17

2022-06-03T15:36

в мире

сша

украина

верховная рада украины

бриджит бринк

василий небензя

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву, не окажут влияния на развитие украинского кризиса, считает автор статьи в китайской газете Global Times."США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать", — отметил обозреватель. Он призвал не переоценивать мощность этих орудий, добавив, что украинская армия не проходила обучения по эксплуатации и не знает, как их использовать.Накануне замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре системы HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров. В Вашингтоне заявили, что заручились обещанием киевских властей не использовать РСЗО для ударов по целям на территории России. Владимир Зеленский, в свою очередь, публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов, а посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что США не намерены регулировать дальность стрельбы поставляемых установок.Как подчеркнул постпред России Василий Небензя, Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Любые военные поставки, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792856154.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, верховная рада украины, бриджит бринк, василий небензя