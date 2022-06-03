15:17 03.06.2022 (обновлено: 15:36 03.06.2022)
В Китае раскрыли истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева
Global Times: поставки американских РСЗО HIMARS не помогут Украине победить
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву, не окажут влияния на развитие украинского кризиса, считает автор статьи в китайской газете Global Times.
"США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать", — отметил обозреватель.
Он призвал не переоценивать мощность этих орудий, добавив, что украинская армия не проходила обучения по эксплуатации и не знает, как их использовать.
Накануне замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре системы HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
В Вашингтоне заявили, что заручились обещанием киевских властей не использовать РСЗО для ударов по целям на территории России. Владимир Зеленский, в свою очередь, публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов, а посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что США не намерены регулировать дальность стрельбы поставляемых установок.
Как подчеркнул постпред России Василий Небензя, Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Любые военные поставки, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".