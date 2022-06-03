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Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220603/katar-1792569097.html
Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар
Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар - РИА Новости, 03.06.2022
Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар
Совет по туризму Катара (Qatar Tourism) заявил о заметном росте спроса россиян на отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T05:17
2022-06-03T05:17
туризм
туризм
новости - туризм
катар
россия
доха
qatar airways
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Совет по туризму Катара (Qatar Tourism) заявил о заметном росте спроса россиян на отдых в этой стране, сообщает АТОР.Главная причина — значительное снижение цен Qatar Airways на перевозку клиентов туроператоров из РФ. Стоимость услуги уменьшилась в апреле почти вдвое — до 75 тысяч рублей за перелет в оба конца.Спрос конвертируется в реальные продажи туров: так, по данным Qatar Tourism, их число в мае превысило аналогичные показатели допандемийного 2019 года в 2,5 раза.Между тем, в туркомпаниях предупреждают, что билетов по привлекательным ценам относительно немного, так как спрос высокий: Доха еще и популярный транзитный пункт.Участники рынка называют Катар не бюджетным, но и не сверхдорогим направлением. В июне отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле вдвоем можно за 187 тысяч рублей.Туроператоры также отмечают, что рост спроса сдерживают жесткие антиковидные требования для въезда в страну. Привитым россиянам карантин не грозит, но необходимо подтвердить подлинность сертификата вакцинации анализом крови на специфические антитела — S-белок.
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туризм, новости - туризм, катар, россия, доха, qatar airways, коронавирус covid-19, авиабилеты
05:17 03.06.2022
 
Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар

Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар после снижения стоимости авиабилетов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе
Главный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Совет по туризму Катара (Qatar Tourism) заявил о заметном росте спроса россиян на отдых в этой стране, сообщает АТОР.
Главная причина — значительное снижение цен Qatar Airways на перевозку клиентов туроператоров из РФ. Стоимость услуги уменьшилась в апреле почти вдвое — до 75 тысяч рублей за перелет в оба конца.
Спрос конвертируется в реальные продажи туров: так, по данным Qatar Tourism, их число в мае превысило аналогичные показатели допандемийного 2019 года в 2,5 раза.
Между тем, в туркомпаниях предупреждают, что билетов по привлекательным ценам относительно немного, так как спрос высокий: Доха еще и популярный транзитный пункт.
Участники рынка называют Катар не бюджетным, но и не сверхдорогим направлением. В июне отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле вдвоем можно за 187 тысяч рублей.
Туроператоры также отмечают, что рост спроса сдерживают жесткие антиковидные требования для въезда в страну. Привитым россиянам карантин не грозит, но необходимо подтвердить подлинность сертификата вакцинации анализом крови на специфические антитела — S-белок.
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