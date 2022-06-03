https://ria.ru/20220603/katar-1792569097.html

Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар

Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперты отмечают рост интереса к турам в Катар

Совет по туризму Катара (Qatar Tourism) заявил о заметном росте спроса россиян на отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T05:17

2022-06-03T05:17

2022-06-03T05:17

туризм

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катар

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доха

qatar airways

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Совет по туризму Катара (Qatar Tourism) заявил о заметном росте спроса россиян на отдых в этой стране, сообщает АТОР.Главная причина — значительное снижение цен Qatar Airways на перевозку клиентов туроператоров из РФ. Стоимость услуги уменьшилась в апреле почти вдвое — до 75 тысяч рублей за перелет в оба конца.Спрос конвертируется в реальные продажи туров: так, по данным Qatar Tourism, их число в мае превысило аналогичные показатели допандемийного 2019 года в 2,5 раза.Между тем, в туркомпаниях предупреждают, что билетов по привлекательным ценам относительно немного, так как спрос высокий: Доха еще и популярный транзитный пункт.Участники рынка называют Катар не бюджетным, но и не сверхдорогим направлением. В июне отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле вдвоем можно за 187 тысяч рублей.Туроператоры также отмечают, что рост спроса сдерживают жесткие антиковидные требования для въезда в страну. Привитым россиянам карантин не грозит, но необходимо подтвердить подлинность сертификата вакцинации анализом крови на специфические антитела — S-белок.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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