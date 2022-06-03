https://ria.ru/20220603/kadoni-1792992876.html
Кадони напомнил о данном умершей Ясевич обещании
Кадони напомнил о данном умершей Ясевич обещании - РИА Новости, 03.06.2022
Кадони напомнил о данном умершей Ясевич обещании
Влад Кадони в социальных сетях напомнил о данном умершей Елене Ясевич обещании. Ведущий не стал уточнять подробности, но отметил, что оно остается в силе. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:36
2022-06-03T18:36
2022-06-03T18:36
шоубиз
знаменитости
"битва экстрасенсов"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Влад Кадони в социальных сетях напомнил о данном умершей Елене Ясевич обещании. Ведущий не стал уточнять подробности, но отметил, что оно остается в силе.Пост он сопроводил черно-белым портретом Ясевич. Победительница 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич умерла 31 мая на 44-м году жизни.Мать Ясевич сообщала, ее дочь долго болела. Однако, точная причина смерти пока не названа.
https://ria.ru/20220602/smert-1792499287.html
https://ria.ru/20220603/mikheeva-1792933957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, "битва экстрасенсов", шоу-бизнес
Кадони напомнил о данном умершей Ясевич обещании
Кадони напомнил о данном умершей победительнице "Битвы экстрасенсов" Ясевич обещании