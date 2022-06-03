https://ria.ru/20220603/kadoni-1792992876.html

Кадони напомнил о данном умершей Ясевич обещании

Кадони напомнил о данном умершей Ясевич обещании - РИА Новости, 03.06.2022

Кадони напомнил о данном умершей Ясевич обещании

Влад Кадони в социальных сетях напомнил о данном умершей Елене Ясевич обещании. Ведущий не стал уточнять подробности, но отметил, что оно остается в силе. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:36

2022-06-03T18:36

2022-06-03T18:36

шоубиз

знаменитости

"битва экстрасенсов"

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Влад Кадони в социальных сетях напомнил о данном умершей Елене Ясевич обещании. Ведущий не стал уточнять подробности, но отметил, что оно остается в силе.Пост он сопроводил черно-белым портретом Ясевич. Победительница 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич умерла 31 мая на 44-м году жизни.Мать Ясевич сообщала, ее дочь долго болела. Однако, точная причина смерти пока не названа.

https://ria.ru/20220602/smert-1792499287.html

https://ria.ru/20220603/mikheeva-1792933957.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, "битва экстрасенсов", шоу-бизнес