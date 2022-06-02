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Победительница шоу "Битва экстрасенсов" умерла в 43 года

Победительница шоу "Битва экстрасенсов" умерла в 43 года - РИА Новости, 02.06.2022

Победительница шоу "Битва экстрасенсов" умерла в 43 года

Победительница 12-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич на 44-м году жизни. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на ее коллегу Никита Турчину. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T01:18

2022-06-02T01:18

2022-06-02T01:18

шоубиз

санкт-петербург

смерть

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Победительница 12-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич на 44-м году жизни. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на ее коллегу Никита Турчину.Смерть, по его словам, наступила в минувший вторник, 31 мая."Прощание будет в пятницу", - добавил Турчин.Другие подробности не приводятся.Что именно стало причиной смерти, пока не сообщается. Мать Ясевич сообщила, ее дочь долго болела.Елена Ясевич родилась 12 декабря 1978 года в Белоруссии, в городе Волковыск. Когда ей исполнилось пять лет, ее семья переехала в Бурятию.Высшее образование Елена Ясевич получила в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, поступила в 2000 году на факультет "Технологии средств связи и биомедицинская электроника" по специальности "Инженер биомедицинской электроники".Карьера началась на НПК "Азимут" Санкт-Петербург.Ясевич прославилась благодаря победе в шоу в 2011 году.

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санкт-петербург, смерть