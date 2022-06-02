Рейтинг@Mail.ru
Победительница шоу "Битва экстрасенсов" умерла в 43 года - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220602/smert-1792499287.html
Победительница шоу "Битва экстрасенсов" умерла в 43 года
Победительница шоу "Битва экстрасенсов" умерла в 43 года - РИА Новости, 02.06.2022
Победительница шоу "Битва экстрасенсов" умерла в 43 года
Победительница 12-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич на 44-м году жизни. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на ее коллегу Никита Турчину. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T01:18
2022-06-02T01:18
шоубиз
санкт-петербург
смерть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92739/11/927391103_96:0:700:340_1920x0_80_0_0_729628c74d62ec7c0894933cb9ccc3ee.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Победительница 12-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич на 44-м году жизни. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на ее коллегу Никита Турчину.Смерть, по его словам, наступила в минувший вторник, 31 мая."Прощание будет в пятницу", - добавил Турчин.Другие подробности не приводятся.Что именно стало причиной смерти, пока не сообщается. Мать Ясевич сообщила, ее дочь долго болела.Елена Ясевич родилась 12 декабря 1978 года в Белоруссии, в городе Волковыск. Когда ей исполнилось пять лет, ее семья переехала в Бурятию.Высшее образование Елена Ясевич получила в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, поступила в 2000 году на факультет "Технологии средств связи и биомедицинская электроника" по специальности "Инженер биомедицинской электроники".Карьера началась на НПК "Азимут" Санкт-Петербург.Ясевич прославилась благодаря победе в шоу в 2011 году.
https://ria.ru/20210306/ekstrasensy--1600197734.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92739/11/927391103_171:0:624:340_1920x0_80_0_0_346006c4f6730e81cbe1ae4104f5fb21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, смерть
01:18 02.06.2022
 
Победительница шоу "Битва экстрасенсов" умерла в 43 года

Победительница 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич умерла в 43 года

© Официальный сайт телеканала ТНТ"Битва экстрасенсов"
Битва экстрасенсов
© Официальный сайт телеканала ТНТ
"Битва экстрасенсов". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Победительница 12-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич на 44-м году жизни. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на ее коллегу Никита Турчину.
Смерть, по его словам, наступила в минувший вторник, 31 мая.
"Прощание будет в пятницу", - добавил Турчин.
Другие подробности не приводятся.
Что именно стало причиной смерти, пока не сообщается. Мать Ясевич сообщила, ее дочь долго болела.
Иллюзионист Сергей Сафронов - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта 2021, 13:38Шоубиз
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз
Елена Ясевич родилась 12 декабря 1978 года в Белоруссии, в городе Волковыск. Когда ей исполнилось пять лет, ее семья переехала в Бурятию.
Высшее образование Елена Ясевич получила в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, поступила в 2000 году на факультет "Технологии средств связи и биомедицинская электроника" по специальности "Инженер биомедицинской электроники".
Карьера началась на НПК "Азимут" Санкт-Петербург.
Ясевич прославилась благодаря победе в шоу в 2011 году.
 
ШоубизСанкт-Петербургсмерть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала