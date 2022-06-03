https://ria.ru/20220603/it-1792952555.html

Мишустин поручил представить предложения по замещению зарубежных IT-решений

Мишустин поручил представить предложения по замещению зарубежных IT-решений - РИА Новости, 03.06.2022

Мишустин поручил представить предложения по замещению зарубежных IT-решений

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:31

2022-06-03T16:31

2022-06-03T16:38

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты и проработать меры поддержки отечественных IT-компаний."Правительственной комиссии рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и аппаратные комплексы. Нужно выбирать лучше из того, что есть и, соответственно, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых заказчиков", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.Как отметил глава правительства, правительственная комиссия должна подготовить перечень таких решений, при этом Мишустин заявил, что "необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для внедрения российских IT-продуктов и программно-аппаратных комплексов"."Просил бы министерство цифрового развития и Минпромторг к 1 августа представить согласованные предложения на этот счет", - поручил премьер.Мишустин призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства.В рамках своего визита в Нижний Новгород глава правительства ознакомился с различными отечественными разработками цифровых решений. На стенде РЖД Мишустину презентовали цифровую платформу "Музей железных дорог России" и виртуальные тренажеры для обучения сотрудников. В тренажёре, который продемонстрировали Мишустину, был представлен фрагмент железнодорожного вокзала Сочи, оцифрованного по технологии 3D-сканирования. Глава правительства указал на то, что в таких разработках нужно использовать больше отечественных решений."Все это можно найти в России, и для этого, повторяю, Минпромторгу, Минцифры надо делать соответствующие специализированные магазины, специализированные выставки, конференции тематические и этим заниматься", — добавил Мишустин.Он также отметил, что при создании чего-то нового "сразу конкурировать достаточно сложно" с теми, кто много лет вкладывал в это большие средства и "имел конкурентную среду". "Когда мы что-то начинаем создавать, мы должны терпеливо относиться и постоянно совершенствовать процессы. Сначала, вы помните, была одна история с планшетами, теперь все гораздо лучше, а через два-три года мы забудем о том, что когда-то мы имели претензии в том числе к планшетам", — сказал Мишустин.Кроме этого, Мишустину показали киноспутник, с помощью которого можно проводить топосъёмку из космоса. Глава правительства отметил, что заказчиком такой разработки может быть и Росреестр, и Минприроды, и МЧС, и Минобороны. Также Мишустину продемонстрировали модель логистических роботов для автоматической сортировки почтовых отправлений. На стенде "Росатома" главе правительства показали каталог цифровых продуктов, посвящённый цифровизации городских сервисов и процессов, а также инфраструктурных решений.Продолжая осмотр выставки, премьер ознакомился с цифровыми решениями "Русгидро", "Зарубежнефти" и "Россетей". В частности, на стенде "Русгидро" Мишустину представили цифровую облачную платформу энергоданных. На данный момент проектом охвачено 11 регионов РФ, к нему подключились более 200 тысяч потребителей, которые получили цифровые точные приборы учета. У каждого потребителя есть личный кабинет, в котором тот может в режиме реального времени контролировать свое энергопотребление, пояснили главе кабмина в ходе представления проекта. Он развивается при поддержке Минэнерго. Прослушав доклад, Мишустин оценил: "Очень здорово", но отметил, что в данной сфере большая конкуренция.Далее он перешел к стенду "Зарубежнефти", где ему представили информационную систему, которая позволяет контролировать добычу нефти и газа и быстрее формировать отчетности. Система используется в других странах, в том числе ее планируется использовать на новом проекте в Индонезии, рассказал представитель компании. После этого Мишустин перешел на стенд "Россетей", где ознакомился с программной платформой РС-20 для технологического управления электросетевыми компаниями. В целом глава кабмина отметил важность продолжения работы по импортозамещению на промышленных и прочих объектах. Кроме того, премьер обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Минцифры Максуту Шадаеву, и предложил подумать над организацией тематических конференций по теме промышленного софта, на которых компании и разработчики смогут обмениваться опытом.

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791208382.html

https://ria.ru/20220530/ipoteka-1791887111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, михаил мишустин