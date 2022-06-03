https://ria.ru/20220603/immunitet-1792976914.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 31,1 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 31,1 процента - РИА Новости, 03.06.2022

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 31,1 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 31,1%, вакцинация первым компонентом проведена 91,9 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:12

2022-06-03T17:12

2022-06-03T17:26

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 31,1%, вакцинация первым компонентом проведена 91,9 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 31,1%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 957 470 раз, двумя - 87 661 037.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 34,4%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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