https://ria.ru/20220603/immunitet-1792976914.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 31,1 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 31,1 процента - РИА Новости, 03.06.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 31,1 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 31,1%, вакцинация первым компонентом проведена 91,9 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:12
2022-06-03T17:12
2022-06-03T17:26
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 31,1%, вакцинация первым компонентом проведена 91,9 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 31,1%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 957 470 раз, двумя - 87 661 037.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 34,4%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:12 03.06.2022 (обновлено: 17:26 03.06.2022)
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 31,1 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 31,1 процента