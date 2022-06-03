https://ria.ru/20220603/granitsa-1792831425.html
Таджикские и киргизские пограничники устроили перестрелку
Таджикские и киргизские пограничники устроили перестрелку - РИА Новости, 03.06.2022
Таджикские и киргизские пограничники устроили перестрелку
Пограничники Киргизии и Таджикистана вступили в перестрелку на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:42
2022-06-03T11:42
2022-06-03T11:43
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таджикистан
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БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Пограничники Киргизии и Таджикистана вступили в перестрелку на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре киргизской погранслужбы."На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области киргизский пограннаряд обнаружил пограничников Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Киргизии."Игнорируя законные требования пограничников ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии - ред.) покинуть территорию Кыргызской Республики, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что, по предварительным данным, раненых и пострадавших с киргизской стороны нет.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220128/granitsa-1769925811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область
11:42 03.06.2022 (обновлено: 11:43 03.06.2022)
Таджикские и киргизские пограничники устроили перестрелку
Таджикские и киргизские пограничники вступили в перестрелку
БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Пограничники Киргизии и Таджикистана вступили в перестрелку на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области
киргизский пограннаряд обнаружил пограничников Таджикистана
, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Киргизии
.
"Игнорируя законные требования пограничников ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии - ред.) покинуть территорию Кыргызской Республики, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что, по предварительным данным, раненых и пострадавших с киргизской стороны нет.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.