https://ria.ru/20220603/erevan-1793034927.html
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване - РИА Новости, 03.06.2022
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване
В Ереване полиция применила светошумовые гранаты против представителей оппозиции возле резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:53
2022-06-03T19:53
2022-06-03T23:15
в мире
ереван
армения
нагорный карабах
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. В Ереване полиция применила светошумовые гранаты против представителей оппозиции возле резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Шествие началось в пятницу, в 16:40 по ереванскому времени. Протестующие, пройдя по городу и двигаясь к Площади Республики, подошли к зданию правительства, перед которым находилось много бойцов спецназа. Затем они направились к резиденции Пашиняна, где и начались беспорядки.По данным Минздрава, после акции в медучреждения обратились 50 человек, 36 из них — сотрудники полиции.На данный момент стычки прекратились, площадь практически опустела, передает корреспондент РИА Новости.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьера по поводу Нагорного Карабаха. По его словам, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана. Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
ереван
армения
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Столкновения между протестующими и полицией в Ереване
Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих у резиденции Пашиняна в Ереване.
2022-06-03T19:53
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, нагорный карабах, никол пашинян
19:53 03.06.2022 (обновлено: 23:15 03.06.2022)
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих у резиденции Пашиняна в Ереване
ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. В Ереване полиция применила светошумовые гранаты против представителей оппозиции возле резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось в пятницу, в 16:40 по ереванскому времени. Протестующие, пройдя по городу и двигаясь к Площади Республики, подошли к зданию правительства, перед которым находилось много бойцов спецназа. Затем они направились к резиденции Пашиняна, где и начались беспорядки.
По данным Минздрава, после акции в медучреждения обратились 50 человек, 36 из них — сотрудники полиции.
На данный момент стычки прекратились, площадь практически опустела, передает корреспондент РИА Новости.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьера по поводу Нагорного Карабаха
. По его словам, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана
. Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.