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Компания из США проиграла в России суд по Крошке Еноту

Компания из США проиграла в России суд по Крошке Еноту - РИА Новости, 03.06.2022

Компания из США проиграла в России суд по Крошке Еноту

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с производителя игрушек "Симбат" 250 миллионов рублей компенсации за незаконное, по мнению истца – американской... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:29

2022-06-03T14:29

2022-06-03T14:29

московская область (подмосковье)

россия

сша

происшествия

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с производителя игрушек "Симбат" 250 миллионов рублей компенсации за незаконное, по мнению истца – американской компании Rubstein Properties, использование персонажа Крошка Енот из одноименного советского мультфильма, следует из опубликованного решения суда.Мультфильм был создан в 1974 году творческим объединением "Экран", ныне не существующим. Истец Rubstein Properties получил исключительную лицензию на коллекцию мультфильмов "Экрана", в том числе на Крошку Енота, в 2015 году от ООО "РМТ", которое в свою очередь получила права на нее от Гостелерадиофонда в 2010 году.По мнению истца, "Симбат" нарушил его права на главного персонажа мультфильма, выпустив сказку-раскраску "Приключения Крошки Енота", развивающий пазл, музыкальные книги, игрушку для купания, книгу-раскладушку для ванной с изображением Крошки Енота.Вся продукция предлагается к продаже на сайте ответчика. Как отмечается в судебном акте, стоимость лицензии для Rubstein Properties составила 125 миллионов рублей, в иске истец потребовал взыскать с ответчика ее двукратный размер.Ответчик в суде заявил, что Крошку Енота использует по договору 2016 года с его автором – художником Вячеславом Назаруком, при этом для изготовления печатной продукции используется не персонаж мультфильма, а только рисованное изображение.Суд первой инстанции, сославшись на действовавшие на момент создания мультика нормы, указал, что права на мультфильм принадлежат предприятию, осуществившему съемку, но автору сценария, композитору, художнику-постановщику и другим авторам произведений, вошедших в фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение, даже если произведения создавались по служебному заданию.Суд пришел к выводу, что ответчик законно использовал изображение "Крошки Енота" на основании договора с его автором."ООО "Симбат" не нарушало прав лиц, имеющих права на использование произведений, поскольку не осуществляло публичного показа произведения в целом, не тиражировало его путем перезаписи, не использовало фрагментов мультипликационного фильма для рекламы", - говорится в решении.Арбитражный суд Московской области в 2021 году утвердил мировое соглашение Rubstein Properties с подольским ЗАО "Степ пазл", производящим игры-пазлы. Спор возник из-за двух пазлов "Кот Леопольд". Американская компания также требовала взыскать 250 миллионов рублей. По мировому ответчик обязался заплатить истцу 10 тысяч долларов.

https://ria.ru/20220412/shtraf-1783184561.html

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московская область (подмосковье)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

московская область (подмосковье), россия, сша, происшествия