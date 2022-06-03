https://ria.ru/20220603/energetika-1793038632.html

Путин считает, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики

Путин считает, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики - РИА Новости, 03.06.2022

Путин считает, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:07

2022-06-03T20:07

2022-06-03T20:50

владимир путин

павел зарубин

россия-24 (телеканал)

энергетика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики."Вроде бы всё и хорошо, нехорошо, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания, что нужно делать в сфере энергетики. Завышаются возможности альтернативных видов энергетики, солнечной энергии, ветровой, какой угодно другой, водородной. Это в перспективе, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме и должного качества и по нужным ценам, в то же время начали принижать значимость традиционных видов энергии, в том числе, прежде всего, углеводородной", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, павел зарубин, россия-24 (телеканал), энергетика