https://ria.ru/20220603/energetika-1793038632.html
Путин считает, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики
Путин считает, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики - РИА Новости, 03.06.2022
Путин считает, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:07
2022-06-03T20:07
2022-06-03T20:50
владимир путин
павел зарубин
россия-24 (телеканал)
энергетика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики."Вроде бы всё и хорошо, нехорошо, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания, что нужно делать в сфере энергетики. Завышаются возможности альтернативных видов энергетики, солнечной энергии, ветровой, какой угодно другой, водородной. Это в перспективе, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме и должного качества и по нужным ценам, в то же время начали принижать значимость традиционных видов энергии, в том числе, прежде всего, углеводородной", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, павел зарубин, россия-24 (телеканал), энергетика
20:07 03.06.2022 (обновлено: 20:50 03.06.2022)
Путин считает, что Запад завышал возможности альтернативной энергетики
Путин: Запад завышал возможности альтернативной энергетики