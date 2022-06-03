https://ria.ru/20220603/eda-1792868920.html
РБК опроверг информацию о переименовании McDonald’s в "Доминис"
РБК опроверг информацию о переименовании McDonald’s в "Доминис" - РИА Новости, 03.06.2022
РБК опроверг информацию о переименовании McDonald’s в "Доминис"
Пресс-служба бывшей компании McDonald’s опровергла информацию СМИ о том, что сеть ресторанов быстрого питания откроется под новым именем "Доминис", пишет РБК. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:06
2022-06-03T13:06
2022-06-03T15:21
экономика
россия
mcdonald's corporation
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
макдоналдс
forbes
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-служба бывшей компании McDonald’s опровергла информацию СМИ о том, что сеть ресторанов быстрого питания откроется под новым именем "Доминис", пишет РБК.Как сообщал в интервью Forbes новый владелец бизнеса Александр Говор, все закрывшиеся рестораны возобновят работу в течение двух месяцев.ФАС одобрила ходатайство связанной с Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's. Учредитель предприятия — его супруга Светлана Говор. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.В мае McDonald’s объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса после 30 лет работы. В качестве причины генеральный директор корпорации Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".
https://radiosputnik.ria.ru/20220602/mcdonalds-1792595620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mcdonald's corporation, федеральная антимонопольная служба (фас россии), макдоналдс, forbes, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:06 03.06.2022 (обновлено: 15:21 03.06.2022)
РБК опроверг информацию о переименовании McDonald’s в "Доминис"
РБК: McDonald’s опроверг информацию о том, что сеть ресторанов переименуют в "Доминис"