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В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой - РИА Новости, 03.06.2022
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В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой
В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой - РИА Новости, 03.06.2022
В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой
Толпа, собравшаяся около собора Святого Павла в центре Лондона, освистала британского премьера Бориса Джонсона, приехавшего туда на праздничную мессу в честь... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:45
2022-06-03T17:17
в мире
справки
елизавета ii
меган маркл
борис джонсон
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Толпа, собравшаяся около собора Святого Павла в центре Лондона, освистала британского премьера Бориса Джонсона, приехавшего туда на праздничную мессу в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.На видеозаписях, которые распространили местные СМИ, слышно, как люди громкими возгласами и свистом встречают главу правительства с женой. Такая же реакция была у собравшихся, когда к собору подъехали внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл.Праздничная служба проходит в соборе Святого Павла в честь 70-летнего юбилея правления королевы. Сама Елизавета II, как сообщили в Букингемском дворце, не присутствует на богослужении, так как накануне "испытала некоторый дискомфорт" во время праздничного парада.Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в 2022-м исполнилось 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей. В Великобритании официальные дни рождения суверенов празднуют летом вне зависимости от того, когда они у них на самом деле. В течение всего 2022 года по стране проходят различные мероприятия в честь королевы, кульминацией станут праздничные выходные дни с 2 по 5 июня.
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в мире, справки, елизавета ii, меган маркл, борис джонсон
14:45 03.06.2022 (обновлено: 17:17 03.06.2022)
 
В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой

В Лондоне прибывшего на праздничную мессу Бориса Джонсона встретили свистом

© AP Photo / Matt Dunham, PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне. 3 июня 2022
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне. 3 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham, Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне. 3 июня 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Толпа, собравшаяся около собора Святого Павла в центре Лондона, освистала британского премьера Бориса Джонсона, приехавшего туда на праздничную мессу в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.
На видеозаписях, которые распространили местные СМИ, слышно, как люди громкими возгласами и свистом встречают главу правительства с женой. Такая же реакция была у собравшихся, когда к собору подъехали внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Праздничная служба проходит в соборе Святого Павла в честь 70-летнего юбилея правления королевы. Сама Елизавета II, как сообщили в Букингемском дворце, не присутствует на богослужении, так как накануне "испытала некоторый дискомфорт" во время праздничного парада.
Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в 2022-м исполнилось 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей. В Великобритании официальные дни рождения суверенов празднуют летом вне зависимости от того, когда они у них на самом деле. В течение всего 2022 года по стране проходят различные мероприятия в честь королевы, кульминацией станут праздничные выходные дни с 2 по 5 июня.
Протестующий с изображением Бориса Джонсона и надписью А теперь partygate около здания парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 09:49
Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ
 
В миреСправкиЕлизавета IIМеган МарклБорис Джонсон
 
 
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