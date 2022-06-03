14:45 03.06.2022 (обновлено: 17:17 03.06.2022)
В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой
В Лондоне прибывшего на праздничную мессу Бориса Джонсона встретили свистом
© AP Photo / Matt Dunham, PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне. 3 июня 2022
© AP Photo / Matt Dunham, Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне. 3 июня 2022
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Толпа, собравшаяся около собора Святого Павла в центре Лондона, освистала британского премьера Бориса Джонсона, приехавшего туда на праздничную мессу в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.
На видеозаписях, которые распространили местные СМИ, слышно, как люди громкими возгласами и свистом встречают главу правительства с женой. Такая же реакция была у собравшихся, когда к собору подъехали внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Праздничная служба проходит в соборе Святого Павла в честь 70-летнего юбилея правления королевы. Сама Елизавета II, как сообщили в Букингемском дворце, не присутствует на богослужении, так как накануне "испытала некоторый дискомфорт" во время праздничного парада.
Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в 2022-м исполнилось 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей. В Великобритании официальные дни рождения суверенов празднуют летом вне зависимости от того, когда они у них на самом деле. В течение всего 2022 года по стране проходят различные мероприятия в честь королевы, кульминацией станут праздничные выходные дни с 2 по 5 июня.