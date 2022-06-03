https://ria.ru/20220603/dzhonson-1792908595.html

В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой

В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой - РИА Новости, 03.06.2022

В Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона перед праздничной мессой

Толпа, собравшаяся около собора Святого Павла в центре Лондона, освистала британского премьера Бориса Джонсона, приехавшего туда на праздничную мессу в честь... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:45

2022-06-03T14:45

2022-06-03T17:17

в мире

справки

елизавета ii

меган маркл

борис джонсон

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Толпа, собравшаяся около собора Святого Павла в центре Лондона, освистала британского премьера Бориса Джонсона, приехавшего туда на праздничную мессу в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.На видеозаписях, которые распространили местные СМИ, слышно, как люди громкими возгласами и свистом встречают главу правительства с женой. Такая же реакция была у собравшихся, когда к собору подъехали внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл.Праздничная служба проходит в соборе Святого Павла в честь 70-летнего юбилея правления королевы. Сама Елизавета II, как сообщили в Букингемском дворце, не присутствует на богослужении, так как накануне "испытала некоторый дискомфорт" во время праздничного парада.Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в 2022-м исполнилось 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей. В Великобритании официальные дни рождения суверенов празднуют летом вне зависимости от того, когда они у них на самом деле. В течение всего 2022 года по стране проходят различные мероприятия в честь королевы, кульминацией станут праздничные выходные дни с 2 по 5 июня.

https://ria.ru/20220601/dzhonson-1792255111.html

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в мире, справки, елизавета ii, меган маркл, борис джонсон