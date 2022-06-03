https://ria.ru/20220603/dnr-1792826956.html

Силы ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами

Силы ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами - РИА Новости, 03.06.2022

Силы ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии продолжают освобождать территорию ДНР от украинских военных, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:33

2022-06-03T11:33

2022-06-03T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии продолжают освобождать территорию ДНР от украинских военных, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.В штабе добавили, что идут бои за Святогорск.Как сообщал в конце мая глава ДНР Денис Пушилин, после освобождения Красного Лимана, о котором объявили 28 мая, следующими пунктами будут Святогорск и Славянск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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