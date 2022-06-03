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Силы ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами
Силы ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами - РИА Новости, 03.06.2022
Силы ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами
Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии продолжают освобождать территорию ДНР от украинских военных, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:33
2022-06-03T11:33
2022-06-03T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
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луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии продолжают освобождать территорию ДНР от украинских военных, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.В штабе добавили, что идут бои за Святогорск.Как сообщал в конце мая глава ДНР Денис Пушилин, после освобождения Красного Лимана, о котором объявили 28 мая, следующими пунктами будут Святогорск и Славянск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:33 03.06.2022 (обновлено: 12:38 03.06.2022)
Силы ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами
Штаб ДНР заявил об установлении полного контроля над 224 населенными пунктами