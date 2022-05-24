https://ria.ru/20220524/pushilin-1790476725.html
Пушилин заявил об активной фазе освобождения Красного Лимана
Пушилин заявил об активной фазе освобождения Красного Лимана - РИА Новости, 24.05.2022
Пушилин заявил об активной фазе освобождения Красного Лимана
Подразделения Вооруженных сил России и Народной милиции ДНР вошли в Красный Лиман, идет активная фаза освобождения города, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:49
2022-05-24T18:49
2022-05-24T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
красный лиман
россия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России и Народной милиции ДНР вошли в Красный Лиман, идет активная фаза освобождения города, заявил глава республики Денис Пушилин."Порядка половины населенного пункта — там уже находятся наши подразделения, поэтому Красный Лиман тоже скоро будет освобожденным населенным пунктом. Ну и дальше уже Святогорск, ну а там дальше Славянск", — сказал он в эфире "Соловьев Live".Пушилин добавил, что на севере ДНР 28 населенных пунктов можно считать освобожденными.Ранее штаб территориальной обороны республики сообщил о взятии Светлодарска под оперативный контроль. На здании мэрии города подняли российский флаг. Здесь находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790322803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, красный лиман, россия
18:49 24.05.2022 (обновлено: 19:07 24.05.2022)
Пушилин заявил об активной фазе освобождения Красного Лимана
Пушилин: идет активная фаза освобождения Красного Лимана, подразделения ДНР зашли в город