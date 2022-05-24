https://ria.ru/20220524/pushilin-1790476725.html

Пушилин заявил об активной фазе освобождения Красного Лимана

Пушилин заявил об активной фазе освобождения Красного Лимана - РИА Новости, 24.05.2022

Пушилин заявил об активной фазе освобождения Красного Лимана

Подразделения Вооруженных сил России и Народной милиции ДНР вошли в Красный Лиман, идет активная фаза освобождения города, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:49

2022-05-24T18:49

2022-05-24T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

красный лиман

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790478291_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_07a56764a1ad5ddeaf0cbd20e121de8d.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России и Народной милиции ДНР вошли в Красный Лиман, идет активная фаза освобождения города, заявил глава республики Денис Пушилин."Порядка половины населенного пункта — там уже находятся наши подразделения, поэтому Красный Лиман тоже скоро будет освобожденным населенным пунктом. Ну и дальше уже Святогорск, ну а там дальше Славянск", — сказал он в эфире "Соловьев Live".Пушилин добавил, что на севере ДНР 28 населенных пунктов можно считать освобожденными.Ранее штаб территориальной обороны республики сообщил о взятии Светлодарска под оперативный контроль. На здании мэрии города подняли российский флаг. Здесь находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html

https://ria.ru/20220524/ukraina-1790322803.html

донецкая народная республика

красный лиман

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, красный лиман, россия