https://ria.ru/20220603/azerbaydzhan-1792871196.html

Две зарубежные авиакомпании начинают летать в Россию

Две зарубежные авиакомпании начинают летать в Россию - РИА Новости, 03.06.2022

Две зарубежные авиакомпании начинают летать в Россию

С 15 июня авиакомпании Азербайджана AZAL и Buta Airways поэтапно возобновят программу полетов из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:40

2022-06-03T13:40

2022-06-03T13:40

туризм

туризм

баку

санкт-петербург

астрахань

buta airways

домодедово (аэропорт)

wizz air

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. С 15 июня авиакомпании Азербайджана AZAL и Buta Airways поэтапно возобновят программу полетов из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".AZAL в середине месяца начнет выполнять ежедневные рейсы в московские аэропорты Домодедово и Внуково. Полеты перевозчика из Баку в Санкт-Петербург запланированы с частотой два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в среднем от 27-29 тысяч рублей.Лоукостер Buta Airways также по этим дням начнет летать в Астрахань, в Минеральные Воды – по вторникам и воскресеньям и в Казань – по средам и субботам. За перелет в одну сторону придется заплатить примерно 15-20 тысяч рублей.Как уточняет портал Tourdom, россияне могут использовать Баку и как транзитный хаб для перелета в третьи страны. Например, отправиться рейсами той же Buta в Тбилиси за пять тысяч рублей, Wizz Air в Будапешт – за семь или в Абу-Даби – за восемь.

https://ria.ru/20220531/gruziya-1791027386.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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