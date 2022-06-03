https://ria.ru/20220603/azerbaydzhan-1792871196.html
Две зарубежные авиакомпании начинают летать в Россию
Две зарубежные авиакомпании начинают летать в Россию - РИА Новости, 03.06.2022
Две зарубежные авиакомпании начинают летать в Россию
С 15 июня авиакомпании Азербайджана AZAL и Buta Airways поэтапно возобновят программу полетов из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:40
2022-06-03T13:40
2022-06-03T13:40
туризм
туризм
баку
санкт-петербург
астрахань
buta airways
домодедово (аэропорт)
wizz air
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. С 15 июня авиакомпании Азербайджана AZAL и Buta Airways поэтапно возобновят программу полетов из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".AZAL в середине месяца начнет выполнять ежедневные рейсы в московские аэропорты Домодедово и Внуково. Полеты перевозчика из Баку в Санкт-Петербург запланированы с частотой два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в среднем от 27-29 тысяч рублей.Лоукостер Buta Airways также по этим дням начнет летать в Астрахань, в Минеральные Воды – по вторникам и воскресеньям и в Казань – по средам и субботам. За перелет в одну сторону придется заплатить примерно 15-20 тысяч рублей.Как уточняет портал Tourdom, россияне могут использовать Баку и как транзитный хаб для перелета в третьи страны. Например, отправиться рейсами той же Buta в Тбилиси за пять тысяч рублей, Wizz Air в Будапешт – за семь или в Абу-Даби – за восемь.
https://ria.ru/20220531/gruziya-1791027386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Две зарубежные авиакомпании начинают летать в Россию
Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 15 июня начнут летать в Россию