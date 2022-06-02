https://ria.ru/20220602/ukraina-1792661452.html

Зеленский заявил, что Украина "де-факто уже стала частью ЕС"

Зеленский заявил, что Украина "де-факто уже стала частью ЕС" - РИА Новости, 02.06.2022

Зеленский заявил, что Украина "де-факто уже стала частью ЕС"

Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Люксембурга заявил, что Украина "де-факто уже стала частью Европейского Союза". РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:46

2022-06-02T15:46

2022-06-02T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Люксембурга заявил, что Украина "де-факто уже стала частью Европейского Союза".Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, как и другие стоящие в очереди государства."Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - сказал Зеленский.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В мае Зеленский заявил, что провел встречу по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен и "продемонстрировал" ей вторую часть заполненного опросника для вступления Украины в Евросоюз.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз