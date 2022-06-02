Зеленский заявил, что Украина "де-факто уже стала частью ЕС"
Зеленский, выступая перед парламентом Люксембурга, назвал Украину де-факто частью ЕС
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Люксембурга заявил, что Украина "де-факто уже стала частью Европейского Союза".
Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, как и другие стоящие в очереди государства.
"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В мае Зеленский заявил, что провел встречу по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен и "продемонстрировал" ей вторую часть заполненного опросника для вступления Украины в Евросоюз.